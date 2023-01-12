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Москалькова сообщила о третьей за неделю встрече с украинским омбудсменом

Москалькова: состоялся третий раунд переговоров с омбудсменом Украины
Дмитрий Лубинец (второй слева) и&nbsp;Татьяна Москалькова (справа)
Дмитрий Лубинец (второй слева) и Татьяна Москалькова (справа) (Фото: Татьяна Москалькова / Telegram)

Третий раунд переговоров состоялся между российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Об этом сообщила Москалькова в своем телеграм-канале.

«Состоялся третий раунд переговоров с омбудсменом Украины. Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей», — написала омбудсмен.

11 января Москалькова сообщала, что встретилась с Лубинцом в Турции на форуме, организованном турецким уполномоченным по правам человека. Она обсудила с украинским коллегой вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. Москалькова добавила, что Лубинец передал ей несколько писем российских военнопленных, которые те написали родственникам. Во время второй встречи в тот же день она попросила помочь гражданам Украины, желающим приехать к родным в Россию, и отметила, что на переговорах прозвучали «очень важные слова о необходимости прекращения огня».

Уполномоченный по правам человека в Турции Шереф Малкоч, при участии которого проходила встреча Лубинца и Москальковой, заявил, что Анкара хочет выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной насчет гуманитарного коридора — для помощи женщинам и детям, пострадавшим от военных действий на Украине. 12 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запланировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским главой государства Владимиром Зеленским о создании гумкоридора.

Теги
Татьяна Москалькова Украина Россия обмен пленными омбудсмен
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