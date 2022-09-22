Минобороны сообщило о возвращении 55 военных из плена

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Министерство обороны России прокомментировало обмен пленными с Украиной, о котором стало известно минувшей ночью. Ведомство сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с территории Украины были возвращены 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР. В сообщении Минобороны говорится, что им в плену «грозила смертельная опасность».

Сейчас они доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях, заявили в пресс-службе Минобороны. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками», — отмечается в сообщении министерства.

Материал дополняется.