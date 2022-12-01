Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной

Новый обмен военнопленными организовали Россия и Украина, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Это четвертый обмен пленными с Киевом чуть больше чем за неделю

Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Россия и Украина проводят новый обмен пленными, сообщил в своем телеграмм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих», — написал он, пояснив, что Украина получит в обмен 50 своих военных.

По его словам, среди тех, кого передадут России — 12 бойцов из Донецкой народной республики, восемь — из Луганской народной республики.

Минобороны за последнюю неделю трижды сообщало об обмене пленными с Украиной — 23, 24 и 26 ноября. В результате этих трех обменов в Россию удалось вернуть 94 военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Киев вернул девять военнослужащих и троих гражданских. Среди тех, кого обменяли, — участники обороны Мариуполя, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный.

Кроме того, 28 ноября врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил о возвращении из украинского плена 23 человек, однако когда именно этот обмен произошел, он не уточнял.