Ермак сообщил о возвращении 116 солдат ВСУ после обмена

На Украине сообщили о возвращении 116 солдат ВСУ после обмена с Россией

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После обмена военнопленными с Россией на Украину вернулись 116 солдат ВСУ. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Twitter.

«Еще один крупный обмен военнопленными. Нам удалось вернуть 116 человек. Это защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из окрестностей Бахмута и другие наши герои», — сообщил Ермак.

Кроме того, Ермак сообщил о возвращении тел иностранных волонтеров Кристофера Мэттью Перри и Эндрю Тобиаса Мэттью. Также украинская сторона вернула тело Евгения Кулюка — добровольца, служившего во Французском иностранном легионе.

Российское Минобороны сообщило о возвращении 63 военнослужащих. В ведомстве заявили, что в состав группы освобожденных вошли лица «чувствительной категории», а их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов.