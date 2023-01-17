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Москалькова опровергла договоренность об обмене пленными

Москалькова: с Украиной обсуждался не обмен пленными, а тяжелоранеными
Вопросами обмена пленными занимается Минобороны, омбудсмены России и Украины обсуждали в Турции проблемы возвращения домой тяжело раненных военных, как это предусмотрено Женевской конвенцией
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла сообщения о договоренностях с украинской стороной об обмене пленными, сообщает «Интерфакс».

Москалькова пояснила, что вопросами обмена занимаются военные ведомства, в России это Минобороны, «которое эффективно проводит эту работу».

Накануне СNN Turk передал слова турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча о том, что Россия и Украина готовят обмен пленными, который может коснуться в общей сложности 1 тыс. человек.

По словам Москальковой, на переговорах в Турции она обсуждала с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом вопросы о возможном возвращении в Россию тяжело раненных российских военных.

«В Анкаре при встрече с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Лубинцом был разговор о том, что тяжело раненные, в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, подлежат репатриации, то есть передаче на родину безо всяких условий. И был разговор о списках (...), какой-либо договоренности об обменах не было», — сказала Москалькова.

Она уточнила, что передала Лубинцу список из 54 человек. «Речь идет о тех раненых, родственники которых обратились к уполномоченному. При этом украинская сторона говорит о том, что у них есть 200 человек, и обещали представить список. А по 54-м работа будет проведена в соответствии с нормами международного права», — уточнила она.

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В середине января в Турции состоялось несколько раундов переговоров между Москальковой и Лубинцом. Их организовал турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. Москалькова указывала, что стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. При этом она уточнила, что не обсуждала с украинским коллегой предложение Анкары о гумкоридоре.

Малкоч сообщал, что предлагал организовать гуманитарный коридор через Стамбул для помощи пострадавшим от военных действий на Украине детям, женщинам и раненым. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец указывал, что идея Анкары касается и гражданских лиц, и военных.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Татьяна Москалькова обмен пленными Турция конвенция
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