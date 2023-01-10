Зеленский лишил гражданства Медведчука и еще трех депутатов

Зеленский сообщил, что принял это решение на основании материалов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства оппозиционного политика Виктора Медведчука и еще трех депутатов — Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram.

Решение принято на основании материалов Службы безопасности Украины и Государственной миграционной службы страны, а также в соответствии с Конституцией, сообщил Зеленский. «Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими», — сказал он. Зеленский пообещал, что «это не последние такие решения, службы работают».

Медведчук — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», деятельность которой была приостановлена весной прошлого года. На Украине против него открыто несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В феврале 2022 года, через несколько дней после начала российской военной операции, МВД Украины сообщило, что политик сбежал из-под домашнего ареста. В апреле СБУ задержала его. Ведомство опубликовало видео, на котором Медведчук просил обменять его на «защитников и жителей Мариуполя». В ночь на 22 сентября между Москвой и Киевом состоялся обмен военнопленными, в рамках которого Украине передали 215 человек, в том числе командиров батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), а России — 56. Среди них был и глава политсовета ОПЗЖ.

Осенью 2021 года Медведчук говорил, что у него «не было и нет другого гражданства, кроме украинского».

Тараса Козака, депутата Верховной рады от фракции ОПЗЖ, вместе с Медведчуком обвиняют в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории Крыма. В феврале 2021 года Зеленский ввел санкции против трех телеканалов Козака — «112 Украина», NewsOne и ZIK за «антиукраинскую пропаганду», после чего они прекратили телевизионное вещание. В мае того же года Козака объявили в розыск. В СБУ заявляли, что депутат уехал в Россию, а Медведчук утверждал, что его соратник находится на лечении в Белоруссии.

Ренат Кузьмин также входил в ОПЗЖ. В октябре 2022-го ему предъявили обвинение в госизмене за то, что, по данным правоохранительных органов, он пытался сформировать в обществе антиукраинские настроения.

Бывший нардеп Андрей Деркач, по данным СБУ, входил в «агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ». В середине сентября Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.

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