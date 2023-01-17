В Турции заявили о подготовке обмена между Россией и Украиной

Турецкий омбудсмен заявил о подготовке обмена между Россией и Украиной

В ходе переговоров был согласован трехсторонний план, Украина представила список из 800 человек, Россия – из 200, заявил турецкий омбудсмен

Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч (Фото: Институт омбудсмена Турции / Twitter)

Россия и Украина при посредничестве турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча готовят обмен, который может коснуться в общей сложности 1 тыс. человек, передает СNN Turk. По словам Малкоча, в ходе встреч был согласован трехсторонний план, в ходе которого Киев представил список из 800 человек, Москва — из 200.

«Недостаточно просто говорить, необходимо предпринимать шаги. Поговорите со своими лидерами, чтобы создать механизм», — цитирует телеканал слова турецкого омбудсмена.

Он вновь выступил с предложением о гуманитарном коридоре, который, по его словам, можно организовать в Стамбуле. 11 января Малкоч заявлял, что Турция хотела бы добиться открытия такого коридора между странами для помощи пострадавшим от военных действий на Украине детям, женщинам и раненым. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец указывал, что идея Анкары касается и гражданских лиц, и военных.

В середине января в Турции состоялось несколько раундов переговоров между уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Их организовал турецкий омбудсменом Шереф Малкоч. Москалькова указывала, что стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. При этом она сообщала, что не обсуждала с украинским коллегой предложение Анкары о гумкоридоре.

В то же время Малкоч указывал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить вопрос о гуманитарном коридоре с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Тема обмена пленными была затронута в разговоре Путина и Эрдогана 16 января, сообщал Кремль.