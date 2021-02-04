В конгресс США внесли проект санкций против России из-за Навального

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС)

Группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марка Рубио. Другими авторами инициативы выступили его коллеги-демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, а также сенатор-республиканец Митт Ромни.

«Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.