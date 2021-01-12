ФСИН через суд потребовала изменить условный срок Навального на реальный

ФСИН обвинила Алексея Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и предупредила, что к нему может быть применена норма, по которой срок может быть заменен. Оппозиционер находится за границей

Алексей Навальный (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В системе Симоновского районного суда столицы появилось дело об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального, следует из данных картотеки суда.

В карточке в качестве обоснования отмены условного срока значится «неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК)». Дело было зарегистрировано в суде 11 января.

Навальный заявил в Twitter, что новое дело зарегистрировано после обращения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). У ФСИН возникли претензии к исполнению Навальным правил условного осуждения в конце декабря прошлого года, за день до истечения срока наказания. Служба опубликовала сообщение, в котором заявила, что оппозиционер «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». ФСИН заинтересовало то, что, согласно материалам клиники «Шарите», где он проходил лечение после отравления, Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров.

Во ФСИН заявили, что Навальному необходимо явиться в уголовно-исполнительную инспекцию. Тогда служба заявляла, что к нему может быть применена ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса. По ней уголовно-исполнительная инспекция может попросить суд назначить реальное наказание вместо условного, если осужденный не выполняет обязанности, возложенные судом.