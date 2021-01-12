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Отравление Навального ,  
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ФСИН через суд потребовала изменить условный срок Навального на реальный

ФСИН обвинила Алексея Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и предупредила, что к нему может быть применена норма, по которой срок может быть заменен. Оппозиционер находится за границей
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В системе Симоновского районного суда столицы появилось дело об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального, следует из данных картотеки суда.

В карточке в качестве обоснования отмены условного срока значится «неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК)». Дело было зарегистрировано в суде 11 января.

Навальный заявил в Twitter, что новое дело зарегистрировано после обращения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). У ФСИН возникли претензии к исполнению Навальным правил условного осуждения в конце декабря прошлого года, за день до истечения срока наказания. Служба опубликовала сообщение, в котором заявила, что оппозиционер «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». ФСИН заинтересовало то, что, согласно материалам клиники «Шарите», где он проходил лечение после отравления, Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров.

ФСИН заподозрила Навального в нарушении правил условного осуждения
Политика
Алексей Навальный

Во ФСИН заявили, что Навальному необходимо явиться в уголовно-исполнительную инспекцию. Тогда служба заявляла, что к нему может быть применена ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса. По ней уголовно-исполнительная инспекция может попросить суд назначить реальное наказание вместо условного, если осужденный не выполняет обязанности, возложенные судом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя сообщение УФСИН, говорила, что ведомство, зная, что Навальный находится на лечении в Германии, требовало «явиться в инспекцию завтра», а иначе будет требовать заменить условный срок реальным.

РБК обратился с запросом в пресс-бюро ФСИН.

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Комментируя заявления ФСИН, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «любой гражданин России волен возвращаться в свою страну», но конкретно по ситуации с Навальным посоветовал обращаться во ФСИН.

На вопрос о реакции Путина Песков заявил: «Если вы думаете, что он узнал об этом, то не исключаю, что вы ошибаетесь, рабочая повестка дня достаточно обширная и напряженная».

По делу «Ив Роше» Навальный был осужден в декабре 2014 года на три с половиной года условно. Оппозиционер тогда не признал свою вину, посчитав это политическим преследованием. Ему продлили срок в 2017 году. Условный срок Навального (три с половиной года) закончился в 2018 году. Испытательный срок составил пять лет, до конца 2019 года, позже его продлили еще на год — до 30 декабря 2020 года.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Елизавета Ламова
Алексей Навальный Симоновский суд Москвы ФСИН «Ив Роше Восток» условный срок
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