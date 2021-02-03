Меркель призвала освободить Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить оппозиционера Алексея Навального, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, и прекратить насилие против протестующих. Ее слова привел официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в своем Twitter.

«Приговор Алексею Навальному далек от стандартов правовых государств», — считает канцлер.

Ранее немедленного освобождения Навального потребовали президент Франции Эмманюэль Макрон, а также глава британского МИДа Доминик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и др.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы иностранных государств выпустить на свободу Навального, назвала их написанными «как под копирку». Она попросила не вмешиваться во внутренние дела страны.