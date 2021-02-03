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Меркель призвала освободить Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить оппозиционера Алексея Навального, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, и прекратить насилие против протестующих. Ее слова привел официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в своем Twitter.

«Приговор Алексею Навальному далек от стандартов правовых государств», — считает канцлер.

Ранее немедленного освобождения Навального потребовали президент Франции Эмманюэль Макрон, а также глава британского МИДа Доминик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и др.

Суд по делу Навального и реакция на него. Главное
Политика
Алексей Навальный

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы иностранных государств выпустить на свободу Навального, назвала их написанными «как под копирку». Она попросила не вмешиваться во внутренние дела страны.

Как прошел день суда над Навальным. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Навальный был арестован после возвращения из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного оппозиционером под домашним арестом, Навальный должен провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Заменить срок Навальному потребовало управление ФСИН по Москве, обвинив его в том, что он не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. Оппозиционер связывает преследование со своей политической деятельностью и расследованиями.

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После оглашения решения суда сторонники Навального начали собираться в центре Москвы и выходили на улицы других городов. По данным «ОВД-Инфо» на 02:21, всего по стране были задержаны 1266 человек, из них 1022 в Москве (при этом около 350 задержали днем у здания суда, остальных — во время вечерней несогласованной акции), в Санкт-Петербурге — 229 человек.

Ангела Меркель Алексей Навальный приговор
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