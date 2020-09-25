Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Группа конгрессменов США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сайте сенатора-демократа Криса Кунса (штат Делавэр).

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.

Имена и должности лиц, в отношении которых могут введены ограничения, в документе не уточняются. Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Также документ предлагает администрации США определить, «нарушил ли Кремль американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия», и предоставить отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его «ближайшего окружения».

Материал дополняется.