Евросоюз призвал освободить Навального

«Европейский союз вернется к этому вопросу на предстоящем заседании Совета по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия», — резюмировал Боррель.

Навального осудили на 3,5 года колонии, заменив по требованию ФСИН остаток его условного срока на реальный. Фактически после вступления постановления в силу политик проведет в заключении два года и восемь месяцев, так как ему зачли время домашнего ареста.

Ряд западных политиков выступил с требованием освободить Навального. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Себастьян Курц, госсекретарь США Энтони Блинкен.

В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил об «истерике» Запада из-за процесса Навального. «Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе [они] освещаются специфично и однобоко», — сообщил он.