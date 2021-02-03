Евросоюз призвал освободить Навального
Евросоюз считает приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному несправедливым и просит немедленно освободить его. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Европейский союз осуждает решение российских властей приговорить г-на Навального и считает его неприемлемым», — отмечается в сообщении.
По мнению ЕС, задержание Навального было политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России в области прав человека.
Помимо Навального Евросоюз призвал отпустить на свободу всех задержанных на несанкционированных митингах в его поддержку.