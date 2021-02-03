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Дело Навального ,  
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Евросоюз призвал освободить Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Евросоюз считает приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному несправедливым и просит немедленно освободить его. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Европейский союз осуждает решение российских властей приговорить г-на Навального и считает его неприемлемым», — отмечается в сообщении.

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По мнению ЕС, задержание Навального было политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России в области прав человека.

Помимо Навального Евросоюз призвал отпустить на свободу всех задержанных на несанкционированных митингах в его поддержку.

«Европейский союз вернется к этому вопросу на предстоящем заседании Совета по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия», — резюмировал Боррель.

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Навального осудили на 3,5 года колонии, заменив по требованию ФСИН остаток его условного срока на реальный. Фактически после вступления постановления в силу политик проведет в заключении два года и восемь месяцев, так как ему зачли время домашнего ареста.

Ряд западных политиков выступил с требованием освободить Навального. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Себастьян Курц, госсекретарь США Энтони Блинкен.

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В ответ глава МИД России Сергей Лавров заявил об «истерике» Запада из-за процесса Навального. «Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе [они] освещаются специфично и однобоко», — сообщил он. 

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