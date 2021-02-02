Захарова сочла призывы освободить Навального написанными «под копирку»

США, Германия, Франция и Великобритания потребовали освободить Навального, которому дали реальный сроку по делу «Ив Роше». Захарова в ответ посоветовала им «заняться собственными проблемами»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы иностранных государств освободить оппозиционера Алексея Навального, заявила, что они не должны вмешиваться во внутренние дела страны.

«Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами», — сказала она в эфире телеканала РБК. По словам Захаровой, у западных стран «собственных проблем немало — есть, чем заняться».

Представитель МИДа заявила также, что призывы иностранных лидеров «как под копирку написаны». Но что можно сказать: это полный либо отрыв от реальности, непонимание того, о чем сегодня велась речь, либо, что на самом деле ближе к делу — такая политическая ангажированность» — считает она.