Захарова сочла призывы освободить Навального написанными «под копирку»
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы иностранных государств освободить оппозиционера Алексея Навального, заявила, что они не должны вмешиваться во внутренние дела страны.
«Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами», — сказала она в эфире телеканала РБК. По словам Захаровой, у западных стран «собственных проблем немало — есть, чем заняться».
Представитель МИДа заявила также, что призывы иностранных лидеров «как под копирку написаны». Но что можно сказать: это полный либо отрыв от реальности, непонимание того, о чем сегодня велась речь, либо, что на самом деле ближе к делу — такая политическая ангажированность» — считает она.