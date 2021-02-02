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Захарова сочла призывы освободить Навального написанными «под копирку»

США, Германия, Франция и Великобритания потребовали освободить Навального, которому дали реальный сроку по делу «Ив Роше». Захарова в ответ посоветовала им «заняться собственными проблемами»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы иностранных государств освободить оппозиционера Алексея Навального, заявила, что они не должны вмешиваться во внутренние дела страны.

«Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами», — сказала она в эфире телеканала РБК. По словам Захаровой, у западных стран «собственных проблем немало — есть, чем заняться».

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Представитель МИДа заявила также, что призывы иностранных лидеров «как под копирку написаны». Но что можно сказать: это полный либо отрыв от реальности, непонимание того, о чем сегодня велась речь, либо, что на самом деле ближе к делу — такая политическая ангажированность» — считает она.

Ранее в эфире «Дождя» Захарова сказала, что в несогласованных акциях, прошедших в России в поддержку Навального, участвовал шведский дипломат. О каком именно митинге идет речь, она не уточнила. РБК обратился за комментарием в посольство Швеции.

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Политика
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Навального задержали после возвращения из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный. Судья зачла в срок время, проведенное оппозиционером под домашним арестом, таким образом, если решение вступит в силу, Навальный проведет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Защита оппозиционера намерена обжаловать решение суда.

На заседании по делу Навального присутствовали иностранные дипломаты — из Великобритании, Австрии, Латвии и других стран. Захарова сочла это «саморазоблачением неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России». Она добавила, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают граждан своих стран, а Навальный является гражданином России.

Освободить Навального потребовали президент Франции Эмманюэль Макрон, глава МИД Великобритании Доминик Рааб, глава МИД Германии Хайко Маас и госсекретарь США Энтони Блинкен

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Елизавета Ламова
Мария Захарова Алексей Навальный
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