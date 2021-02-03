Джонсон и Курц потребовали освободить Навального

Навальный был арестован в середине января после возвращения из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил ему условный приговор на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный срок. С учетом времени, проведенного им под домашним арестом, политик должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев. Заменить срок Навальному потребовало управление ФСИН по Москве. Там обвинили оппозиционера в том, что он не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, нарушив тем самым условия испытательного срока. Сам Навальный связывает преследование со своей политической деятельностью и расследованиями.
Ранее немедленного освобождения Навального потребовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также глава британского МИДа Доминик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и др. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ попросила не вмешиваться во внутренние дела страны.
23 и 31 января в разных городах России сторонники Навального выходили на несогласованные с властями акции в его поддержку. На последней акции число задержанных, по данным «ОВД-Инфо», превысило 5 тыс. человек.
Во вторник, после вынесения приговора Навальному, в центре Москвы и в ряде других городов также стали собираться его сторонники. По данным «ОВД-Инфо» на 03:41, всего задержаны 1377 человек, из них в Москве — 1116.
Навальному стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали. Через несколько дней его перевезли на лечение в Германию. Правительство ФРГ сообщило, что эксперты нашли в организме Навального следы яда «Новичок». Позже выводы немецких специалистов подтвердили в Организации по запрещению химического оружия. Российские врачи в свою очередь исключают версию с отравлением, Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к произошедшему.