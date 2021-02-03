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Дело Навального ,  
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Джонсон и Курц потребовали освободить Навального

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение суда в отношении оппозиционера Алексея Навального является трусостью, и призвал немедленно освободить политика. Об этом он написал в своем Twitter. Немедленного освобождения Навального потребовал и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Джонсон назвал решение Навального вернуться в Россию после отравления «поистине смелым и самоотверженным поступком».

«Напротив, сегодняшнее постановление было чистой трусостью и не соответствовало основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — написал глава британского правительства в Twitter.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
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Курц заявил о недопустимости приговора оппозиционеру. «Я требую его [Алексея Навального] немедленного освобождения и прекращения насилия против мирных демонстрантов», — написал канцлер в Twitter.

Навальный был арестован в середине января после возвращения из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил ему условный приговор на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный срок. С учетом времени, проведенного им под домашним арестом, политик должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев. Заменить срок Навальному потребовало управление ФСИН по Москве. Там обвинили оппозиционера в том, что он не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, нарушив тем самым условия испытательного срока. Сам Навальный связывает преследование со своей политической деятельностью и расследованиями.

Ранее немедленного освобождения Навального потребовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также глава британского МИДа Доминик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и др. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ попросила не вмешиваться во внутренние дела страны.

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Как прошел день суда над Навальным. Фоторепортаж
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23 и 31 января в разных городах России сторонники Навального выходили на несогласованные с властями акции в его поддержку. На последней акции число задержанных, по данным «ОВД-Инфо», превысило 5 тыс. человек.

Во вторник, после вынесения приговора Навальному, в центре Москвы и в ряде других городов также стали собираться его сторонники. По данным «ОВД-Инфо» на 03:41, всего задержаны 1377 человек, из них в Москве — 1116.

Навальному стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали. Через несколько дней его перевезли на лечение в Германию. Правительство ФРГ сообщило, что эксперты нашли в организме Навального следы яда «Новичок». Позже выводы немецких специалистов подтвердили в Организации по запрещению химического оружия. Российские врачи в свою очередь исключают версию с отравлением, Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к произошедшему.

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