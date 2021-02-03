Джонсон и Курц потребовали освободить Навального

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение суда в отношении оппозиционера Алексея Навального является трусостью, и призвал немедленно освободить политика. Об этом он написал в своем Twitter. Немедленного освобождения Навального потребовал и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Джонсон назвал решение Навального вернуться в Россию после отравления «поистине смелым и самоотверженным поступком».

«Напротив, сегодняшнее постановление было чистой трусостью и не соответствовало основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — написал глава британского правительства в Twitter.

Курц заявил о недопустимости приговора оппозиционеру. «Я требую его [Алексея Навального] немедленного освобождения и прекращения насилия против мирных демонстрантов», — написал канцлер в Twitter.