Дело Навального , 03 фев, 11:20
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Захарова оценила возможность введения Западом новых санкций против России
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для Запада не нужны поводы, чтобы ввести очередные санкции против России. Об этом она заявила в эфире «Соловьев LIVE», комментируя возможность введения санкций из-да дела оппозиционера Алексея Навального.
«Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут», — заявила Захарова.
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