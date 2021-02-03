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Захарова оценила возможность введения Западом новых санкций против России

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для Запада не нужны поводы, чтобы ввести очередные санкции против России. Об этом она заявила в эфире «Соловьев LIVE», комментируя возможность введения санкций из-да дела оппозиционера Алексея Навального.

«Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут», — заявила Захарова.

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