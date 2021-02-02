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Дело Навального ,  
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Макрон потребовал немедленно освободить Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше» оппозиционеру Алексею Навальному недопустимым решением и призывает немедленно его освободить. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Политические разногласия не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению», — написал Макрон в Twitter.

Выпустить на свободу Навального потребовали также Великобритания, Германия и США.

Как прошел день суда над Навальным. Фоторепортаж
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призывы Запада освободить политика «все как под копирку написанными».

«Это полный либо отрыв от реальности, непонимание того, о чем сегодня велась речь, либо — что на самом деле ближе к делу — такая политическая ангажированность», — заявила она в эфире телеканала РБК.

2 февраля суд заменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом десяти месяцев, проведенных под домашним арестом во время следствия, оппозиционер будет отправлен в колонию на 2 года и 8 месяцев. Защита намерена обжаловать приговор суда.

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Суд по делу Навального и реакция на него. Главное
Политика
Алексей Навальный

Навальный был арестован в середине января после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. Во ФСИН обвинили его в том, что в течение 2020 года он не менее семи раз «без уважительной причины» не отмечался в ведомстве, тем самым нарушив условия испытательного срока. После ареста политика в разных городах России 23 и 31 января прошли несогласованные акции.

2 февраля, по данным «ОВД-Инфо» к 23:18 мск, в Москве задержали более 488 человек, из них около 350 были задержаны у здания Мосгорсуда. После оглашения решения сторонники оппозиционера вышли на несанкционированное шествие в центре Москвы, начались задержания.
 

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