Макрон потребовал немедленно освободить Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше» оппозиционеру Алексею Навальному недопустимым решением и призывает немедленно его освободить. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Политические разногласия не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению», — написал Макрон в Twitter.

Выпустить на свободу Навального потребовали также Великобритания, Германия и США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призывы Запада освободить политика «все как под копирку написанными».