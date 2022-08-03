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Шрёдер объяснил защитой семьи отказ от работы в «Газпроме» и «Роснефти»

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер объяснил отказ от работы в «Газпроме» и «Роснефти» защитой семьи
Шрёдер заявил о «непредсказуемом рвении» авторов санкций ЕС, из-за чего в целях защиты семьи он покинул в мае совет директоров «Роснефти» и отказался от должности в «Газпроме»
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Герхард Шрёдер со своей женой&nbsp;Соён Шрёдер-Ким
Герхард Шрёдер со своей женой Соён Шрёдер-Ким (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Участие в совете директоров «Газпрома» и «Роснефти» стало бы причиной для введения санкций, заявил бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер в интервью Stern. Он отметил, что отказался от этой работы для защиты семьи.

«Это же непредсказуемо, что они в своем санкционном рвении устраивают», — считает Шрёдер.

Экс-канцлер полагает, что в ФРГ еще есть судьи, которые «могут гарантировать, что до этого не дойдет». Он рассказал о получении множества писем от жителей Германии, в которых люди радуются поддержанию контактов с Россией в нынешних условиях.

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Герхард Шрёдер

Шрёдер занимал пост канцлера ФРГ в 1998–2005 годах. С 2017 года он возглавлял совет директоров «Роснефти», он также занимает пост председателя комитета акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток-2». Экс-канцлера Германии также выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо Тимура Кулибаева, зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Его не раз критиковали за тесные связи с Россией, после начала военной операции России на Украине нынешний немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Шрёдера покинуть посты в российских компаниях. «Я не считаю правильным, что Герхард Шрёдер занимает эти посты, и я также думаю, что было бы правильно, если бы он их покинул», — сказал он в начале марта.

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Шрёдер покинул совет директоров «Роснефти» в конце мая, вместе с ним членом совета перестал быть Маттиас Варниг. В компании отметили, что относятся к их решению с пониманием. Экс-канцлер также отклонил предложение войти в состав директоров «Газпрома». Шольц затем подчеркнул, что речь идет только об одной должности, Шрёдеру следует покинуть все посты в России.

За день до этого объявления Европарламент принял резолюцию о введении против Шрёдера санкций ЕС, если тот продолжит сотрудничать с российскими государственными компаниями. Ограничительные меры депутаты ЕП предложили также ввести против бывшей главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. В конце мая она также покинула совет директоров «Роснефти» и переехала в Ливан, объяснив это поступившими угрозами убийством.

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Фото:Fabrizio Bensch / Reuters

При этом бюджетный комитет бундестага в мае уже лишил Шрёдера части привилегий «за связи с Россией». Его финансируемый государством офис был упразднен, однако экс-канцлер сохранит пенсию и будет по-прежнему обеспечен охраной. Как правило, после выхода на пенсию экс-канцлер получает 65% от депутатской зарплаты (около €10 тыс.) в месяц, а также офисные помещения, референтов, секретаря и водителя.

Президент России Владимир Путин в феврале назвал Шрёдера «человеком порядочным», который прежде всего старается реализовать интересы «своей собственной страны». Комментируя предложение добавить экс-канцлера в совет директоров «Газпрома», он отметил, что у Германии и европейцев будет в компании человек, «который может и влияние оказать на принимаемые решения как член совета директоров, и уж совершенно точно получать прямо из «Газпрома» объективную информацию».


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Герхард Шрёдер Газпром Роснефть санкции
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