Бундестаг лишил экс-канцлера Шредера части привилегий за связи с Россией

В 2019 году Шредер назвал присоединение Крыма к России законным с юридической точки зрения, а обвинения России в агрессивных действиях — несостоятельными. Теперь экс-канцлер остался без офиса

Герхард Шредер (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Бюджетный комитет германского бундестага отозвал часть привилегий бывшего федерального канцлера страны Герхарда Шредера, сообщил телеканал ARD.

«Бюджетный комитет упразднил штат и приостановил работу офиса бывшего канцлера от СДПГ Шредера. Таким образом, формально полномочия экс-канцлера приостановлены», — сообщает телеканал.

В 2021 году расходы на персонал и поездки сотрудников офиса экс-канцлера составили почти €419 тыс. без учета расходов на аренду и содержание офисного помещения и его оборудования.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, в офисе Шредера работали четыре сотрудника, они несколько недель назад ушли в отставку. Согласно принятому решению комитета эти вакансии не будут заполнены.

Вместе с тем, согласно решению комитета, 78-летний Шредер, который был канцлером с 1998 по 2005 год, сохранит пенсию и будет по-прежнему обеспечен охраной. Обычно после выхода на пенсию экс-канцлер получает 65% от депутатской зарплаты (около €10 тыс.) в месяц, а также офисные помещения, референтов, секретаря и водителя.

С инициативой лишить Шредера привилегий выступила правящая коалиция социал-демократов, «Зеленых» и СВПД. Агентство Reuters сообщает, что ее поддержал при голосовании Христианско-социальный союз, который поначалу намеревался лишить Шредера даже пенсии.

Читайте на РБК Pro Pro Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса Статьи Pro Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Инструкции Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Статьи Pro Маск против ботов: кому выгоден скандал вокруг покупки Twitter Маск против ботов: кому выгоден скандал вокруг покупки Twitter Статьи Pro Почему обвалились продажи NFT Почему обвалились продажи NFT Статьи Pro В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать Статьи Pro Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Статьи

Причиной была работа экс-канцлера на российские государственные компании. Шредер с 2017 года возглавляет совет директоров ПАО «НК «Роснефть», а также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Кроме того, его выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо Тимура Кулибаева, зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В апреле прекратить финансировать Шредера из бюджета предложил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Шредера покинуть посты в российских государственных компаниях.

Сам Шредер заявлял, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе и промышленность Германии нуждается в российских ресурсах. По его словам, после спецоперации на Украине Западу придется вновь взаимодействовать с Россией «Так всегда и происходит», — резюмировал бывший канцлер.

10 марта издание Politico сообщило, что Шредер приезжал в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине.

В 2019 году Шредер назвал законным присоединение Крыма к России с юридической точки зрения: это одобрило население, поэтому о каких-либо «агрессивных действиях» речи не идет. Бывший канцлер назвал Крым «старой российской территорией» и отметил, что во времена СССР «не имело значения, где Крым был приписан территориально». В ноябре 2018 года он в одном из интервью заявил, что вхождение Крымского полуострова в состав России уже стало реальностью вне зависимости от того, что другие страны думают об этом, и заключил, что мировое сообщество рано или поздно признает его.

Президент России Владимир Путин, говоря о кандидатуре бывшего немецкого канцлера на пост члена совета директоров «Газпрома», назвал его человеком порядочным, которого в России уважают и который «прежде всего, конечно, ставит перед собой задачу реализации интересов своей собственной страны». «Во всяком случае, у Федеративной Республики [Германия], у европейцев будет человек, который может и влияние оказать на принимаемые решения как член совета директоров, и уж совершенно точно получать прямо из «Газпрома» объективную информацию», — заявил Путин.