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Экс-глава МИД Австрии вышла из совета директоров «Роснефти»

«Роснефть» поблагодарила Кнайсль за месяцы совместной работы в «сложной пандемической и международной обстановке». Ранее совет директоров покинули экс-канцлер Шрёдер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Варниг
«Роснефть» ROSN ₽370,8 -3,5% Купить
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подала заявление о выходе из совета директоров «Роснефти» с 20 мая, сообщила компания.

«Пресс-служба «Роснефти» информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая», — говорится в сообщении. Кнайсль также отказывается от продления своих полномочий на второй срок.

«Роснефть» поблагодарила Кнайсль за совместную работу в течение десяти месяцев, «которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой».

Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг уйдут из совета директоров «Роснефти»
Бизнес
Маттиас Варниг (слева) и Герхард Шредер (справа)

Ранее о выходе из совета директоров «Роснефти» объявили экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и исполнительный директор компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

19 мая депутаты Европарламента приняли резолюцию, которой призвали включить в санкционный список ЕС Шрёдера и Кнайсль. Наложить ограничения предлагается, если немецкие чиновники не покинут свои посты, на которых «продолжают получать деньги из России». Их активы могут быть заморожены.

Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в июне прошлого года в качестве независимого директора. Ее кандидатуру выдвинуло российское правительство. До этого, в 2017–2019 годах она была министром иностранных дел в правительстве канцлера Себастьяна Курца.

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В 2018 году президент России Владимир Путин был приглашен на свадьбу Кнайсль с Вольфгангом Майлингером. Она прошла в августе в городе Гамлиц. Путин присутствовал на свадьбе около часа, за это время он успел станцевать с Кнайсль.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Карин Кнайсль Роснефть Совет директоров
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