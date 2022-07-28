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Tagesspiegel увидел «раскол» востока и запада Германии по вопросу Украины

Жители Западной Германии в большей степени поддерживают помощь Киеву и поставки ему тяжелых вооружений, выяснила Tagesspiegel
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Опросы последних месяцев о событиях на Украине выявили разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, который ранее почти не наблюдался по другим вопросам, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.

Как пишет издание, в вопросе о конфликте на Украине жители востока и запада Германии «приходят к совершенно разным выводам». Так, на востоке страны считают, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Украины, 34% опрошенных, в то время как на западе этого мнения придерживаются 18%.

Однако больший разрыв между востоком и западом наблюдается в вопросе поставок оружия, пишет Tagesspiegel. Во всех опросах с начала мая от 54 до 61% западных немцев выступали за поставки Германией тяжелых вооружений Украине, в то время как среди граждан с востока страны такое решение поддерживают в среднем 32%.

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Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

В начале июля Politico сообщила, что лидеры стран Запада, несмотря на единство в области поддержки Киеву, опасаются, что их граждане могут вскоре устать от событий на Украине. В частности, издание привело слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, заявившей, что усталость от конфликта на Украине проявляется «везде».

Она напомнила, что боевые действия продолжаются уже несколько месяцев. «А у нас высокая инфляция, энергетический кризис. Коронавирус никуда не делся», — отметила она. В то же время Каллас подчеркнула, что «нам нельзя уставать, потому что мы должны помочь Украине защитить свою страну».

Усталость Запада от последствий санкций против России увидели и в самой Украине. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев работает с этими странами, чтобы помочь им преодолеть эту усталость, и благодарит за санкции, которые уже были введены, однако «нужно сделать еще больше».

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Прогнозы

Российские власти западные санкции считают незаконными. Что касается поставок оружия Украине, то они не помешают России добиться целей спецоперации и только принесут Киеву «больше страданий», заявили в Кремле.

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