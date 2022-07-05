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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за угроз

Кнайсль сообщила, что эмигрировала из Австрии после того, как получила «угрозы убийством». В мае после призыва Европарламента включить ее в санкционный список ЕС бывший министр покинула совет директоров «Роснефти»
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, в мае покинувшая совет директоров «Роснефти», уехала из родной страны из-за угроз расправы. Об этом она сообщила газете Washington Post.

«В сообщениях, адресованных репортеру Washington Post, Кнайсль заявила, что она «не дает интервью» и что она эмигрировала из Австрии из-за «угроз убийством», — говорится в публикации.

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Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера. На свадьбу был приглашен российский президент Владимир Путин. Он пробыл на мероприятии около часа. В частности, за это время он станцевал с невестой.

В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Ее кандидатуру выдвинуло российское правительство. Но чуть менее чем через год экс-министр покинула этот пост.

Из совета директоров Кнайсль ушла вслед за бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером и исполнительным директором компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG Маттиасом Варнигом. Их уходу предшествовала резолюция, которую приняли депутаты Европарламента. Они призвали включить в санкционный список ЕС Шрёдера и Кнайсль, а также других «европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать деньги из России», если те не покинут свои посты.

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