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Шрёдер после встречи с Путиным заявил, что Москва хочет переговоров

Экс-канцлер Шрёдер после встречи с Путиным заявил о желании Россией переговоров по Украине
Германия ранее приняла «мудрое решение» в 2008 году, не позволив Украине вступить в НАТО, считает Шрёдер. Он уверен, что решить конфликт на Украине «без переговоров не получится», а отвоевывать Крым для Киева было бы абсурдно
Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В ходе визита в Россию экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер встретился с президентом Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью n-tv.

Начало Россией спецоперации на Украине стало «ошибкой российского правительства», для решения конфликта необходимы обоюдные уступки, и в Кремле хотели бы найти выход из ситуации путем переговоров, говорит Шрёдер.

Он напомнил, что Россия и Украина вели переговорный процесс в марте, а соглашение по экспорту украинского зерна стало первым дипломатическим успехом между сторонами, его можно развить. «Возможно, вы сможете постепенно расширить его до прекращения огня, — предположил он. — большой ошибкой было очернение возможных уступок Украины как заранее продиктованного Россией мира».

Шрёдер заявил, что Крым является русским регионом за исключением татарского меньшинства, а потому тезис о возможности Украины вернуть полуостров военным путем он считает абсурдным. Возникшая после решения Никиты Хрущева передать Крым УССР ситуация может быть решена «с течением времени», считает Шрёдер: «может быть, не за 99 лет, как в Гонконге, а в следующем поколении».

«Без переговоров не получится», — подчеркнул бывший глава правительства Германии.

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Фото:Marcus Brandt / dpa / picture-alliance / ТАСС

По словам экс-канцлера Германии, ситуация с Донбассом более сложная. Шрёдер пояснил: в Минских соглашениях было обговорено, что регион останется частью Украины, однако представителям русского меньшинства должно было гарантироваться больше прав. «Но украинцы даже отменили двуязычие в Донбассе. Для этого нужно будет найти решение по модели швейцарского кантона», — полагает он.

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Шрёдер счел, что занимавшая в 2008 году пост немецкого канцлера Ангела Меркель и президент республики Франк-Вальтер Штайнмайер приняли в 2008 году верное решение не позволить Украине вступить в НАТО. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский также признает наличие альтернативы в этом вопросе — «вооруженный нейтралитет Украины, без членства в НАТО, как Австрия».

Дистанцирование от Путина не принесет пользы, уверен немецкий экс-канцлер. «Я принял решения, и я их придерживаюсь, и я ясно дал понять: может быть, я снова могу быть полезен. Так почему я должен извиняться?», — поинтересовался он.

Экс-канцлер также призвал ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» для того, чтобы избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму. По его словам, иное развитие ситуации грозит «столкновением с последствиями», передает Bloomberg. Во время беседы Шрёдер рассказал, что встретился с российским президентом Владимиром Путиным во время визита в Москву.

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Фото:Joern Pollex / Getty Images

О визите Шрёдера в Москву в конце июля сообщил n-tv, в беседе с корреспондентом телеканала в столице России он рассказал, что приехал в отпуск на несколько дней. Журналист указал политику, что он находится неподалеку от штаб-квартиры нефтяной компании «Роснефть», на что тот ответил: «Неужели так? О да, верно, вы правы». Супруга Шрёдера при этом отметила, что тот находится не на отдыхе, а ведет переговоры по энергетическим вопросам. Экс-канцлер намерен встретиться с Путиным для обсуждения ситуации на Украине в рамках посреднических усилий по прекращению боевых действий, говорили неназванные источники Politico.

В Кремле 27 июля заявили, что Путин не встречался со Шрёдером, официальный Берлин назвал поездку политика в Москву его личным делом.


Шрёдер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год. В ФРГ его не раз критиковали за связи с Россией. В начале марта канцлер Олаф Шольц призвал Шрёдера уйти со всех постов в российских госкомпаниях, он на тот момент возглавлял совет директоров «Роснефти», а также был председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG. В мае он вышел из совета директоров «Роснефти», а позже отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома».

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В украинском МИДе отмечали, что ряд западных партнеров Киева начали испытывать «зуд» по вопросу переговоров с Россией из-за приближения зимы. «Мы продолжаем очень спокойно объяснять им, почему их надежда на конструктивную позицию России не соответствует действительности», — рассказал министр Дмитрий Кулеба. Он призвал сначала «поменять ситуацию на фронте», поскольку от этого зависит ход переговоров. 

Глава украинской делегации Давид Арахамия также допускал, что диалог может возобновиться после достижения Киевом сильной переговорной позиции. Это зависит от поставок западных вооружений, отмечал он.

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