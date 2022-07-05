Покинувшая Австрию экс-глава МИДа Кнайсль указала местом нахождения Ливан

Ранее экс-министр заявила об отъезде из Австрии из-за поступающих ей угроз. У Кнайсль — дружеские отношения с Путиным, в 2018-м он был гостем на ее свадьбе

Карин Кнайсль (Фото: Валентина Петрова / AP)

Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль, которая уехала из родной страны из-за угроз убийством, указала в своем аккаунте в Twitter в качестве места нахождения Ливан. Когда именно это произошло, неизвестно. Копия, сохраненная в Internet Archive, показывает, что в 2018 году местом нахождения была указана Вена. Две страницы, которые кэшировал сервис в 2021 году, ведут на запись об ошибке, с тех пор новых копий сервис не сохранял.

О поступающих в свой адрес угрозах Кнайсль сообщила газете Washington Post. Она заявила, что «не дает интервью» и что эмигрировала из Австрии из-за «угроз убийством».

Кнайсль была министром иностранных дел Австрии в 2017–2019 годах. В 2018 году на ее свадьбе с Вольфгангом Майлингером присутствовал российский президент Владимир Путин, во время торжества он станцевал с невестой, а в качестве подарка привез тульский самовар, картину и старинную масловыжималку. Кроме того, на свадьбе Кнайсль выступил Кубанский казачий хор.

В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Ее кандидатуру выдвинуло российское правительство. 23 мая нынешнего года экс-министр покинула данный пост.

Незадолго до этого депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали включить в санкционный список ЕС Кнайсль, а также бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера, в том случае, если они не покинут свои посты в «Роснефти». В итоге Шрёдер также ушел из совета директоров компании.