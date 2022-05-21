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Шольц призвал Шредера покинуть все посты в России

Канцлер ФРГ Шольц призвал Шредера покинуть все посты в России после ухода из «Роснефти»
Герхард Шрёдер ранее сообщил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». Канцлер Германии призвал его покинуть все посты в России
Фото: Omer Messinger / EPA / ТАСС
Фото: Omer Messinger / EPA / ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Шрёдера покинуть все посты в России после ухода из «Роснефти», передает Der Spiegel.

«Мы принимаем к сведению, что это произошло c одним [постом], должны последовать и другие», — сказал он.

Шрёдер с 1998 по 2005 год был канцлером Германии. Совет директоров «Роснефти» он возглавляет с 2017 года. Также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Помимо этого, в начале февраля Шрёдера выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг уйдут из совета директоров «Роснефти»
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Маттиас Варниг (слева) и Герхард Шредер (справа)

Щрёдер покинул совет директоров «Роснефти» 20 мая. В компании сообщили, что с пониманием относятся к решению бывшего канцлера.

Это произошло после того, как Европарламент предложил ввести санкции против европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать деньги из России. В частности, депутаты упомянули Шрёдера, которому действующий канцлер Германии на фоне событий на Украине уже предлагал покинуть посты в российских государственных компаниях.

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Кроме этого, за «связи с Россией» бюджетный комитет германского бундестага уже лишил Шрёдера части привилегий, упразднив его офис, который финансировало государство. Вместе с тем, согласно решению комитета, 78-летний Шредер сохранит пенсию и будет по-прежнему обеспечен охраной. Обычно после выхода на пенсию экс-канцлер получает 65% от депутатской зарплаты (около €10 тыс.) в месяц, а также офисные помещения, референтов, секретаря и водителя.

Сам Шредер заявлял, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе и промышленность Германии нуждается в российских ресурсах. По его словам, после спецоперации на Украине Западу придется вновь взаимодействовать с Россией «Так всегда и происходит», — резюмировал бывший канцлер.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Олаф Шольц Герхард Шредер Россия Роснефть
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