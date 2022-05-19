Европарламент проголосовал за введение санкций против Шредера и Кнайсль

Европарламент предложил ввести санкции против Шредера, если он не покинет посты в российских компаниях. Помимо него под ограничения может попасть и экс-глава МИДа Австрии Карин Кнайсль

Герхард Шредер (Фото: Jens Schicke / imago-images.de / Global Look Press)

Депутаты Европарламента намерены призвать страны ЕС включить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в санкционный список ЕС, сообщила Die Welt.

Европарламент принял соответствующую резолюцию подавляющим большинством. Как следует из документа, Шредера обвиняют в том, что он продолжает сотрудничать с российскими государственными компаниями, в частности с «Роснефтью», в которой он возглавляет совет директоров.

Помимо Шредера под санкции может попасть и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. С июня прошлого года она также входит в совет директоров «Роснефти».

Депутаты Европарламента предлагают включить их, а также других «европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать деньги из России», в санкционный список, если те не покинут свои посты. Возможные санкции будут предусматривать заморозку активов фигурантов в Европе.

Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. С 2017 года возглавляет совет директоров «Роснефти», а также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Кроме того, в начале февраля его выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

На фоне российской спецоперации на Украине действующий канцлер Германии Олаф Шольц призвал Шредера покинуть посты в российских государственных компаниях. Поскольку этого решения не было принято, все сотрудники парламентского офиса Шредера подали в отставку, сообщила New York Times (NYT). А федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил за прекращение государственной финансовой поддержки офиса бывшего канцлера.

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Сам Шредер отметил, что «всегда служил интересам Германии», а события на Украине считает ошибкой. Как пишет NYT, с начала российской спецоперации он пытался выступить посредником между сторонами. Так, в марте Politico сообщала о встрече экс-канцлера с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а Bild — о его встрече в столице с бизнесменом Романом Абрамовичем и помощником президента Владимиром Мединским. Однако эти усилия были безуспешны, отметила NYT.