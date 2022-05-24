Шрёдер отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома»

Его кандидатуру выдвинули в начале февраля. Как пишет Focus, Шрёдер сообщил, что отказался от предложения давно

Герхард Шрёдер (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер сообщил, что отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома», пишет Focus.

Как уточняет издание, Шрёдер заявил, что отказался войти в совет директоров давно. О выдвижении экс-канцлера «Газпром» сообщил в начале февраля.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В число остальных кандидатов в члены совета директоров компании вошли вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента Виктор Зубков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов и первый замгендиректора «Газпром экспорта» Михаил Середа, ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Основной пул кандидатов сформировался ранее, однако 24 мая был выдвинут еще один кандидат — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он стал 12-м кандидатом, тогда как в совете директоров «Газпрома» — 11 мест.

Собрание акционеров компании должно состояться 30 июня.

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20 мая «Роснефть» сообщила, что Шрёдер выйдет из состава совета директоров компании. Также орган покинет исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Как уточнили в «Роснефти», Шрёдер и Варниг «сообщили о невозможности продления своих полномочий».

На следующий день канцлер Германии Олаф Шольц призвал Шрёдера покинуть и другие посты в России.

Шрёдер занимал должность канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. В совет директоров «Роснефти» он входил с 2017 года.