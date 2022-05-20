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Герхард Шредер и Маттиас Варниг уйдут из совета директоров «Роснефти»

«Роснефть» ROSN ₽393,35 -1,56% Купить
Маттиас Варниг (слева) и Герхард Шредер (справа)
Маттиас Варниг (слева) и Герхард Шредер (справа) (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Герхард Шредер и Маттиас Варниг покинут совета директоров «Роснефти», сообщается на сайте компании. Они занимали посты председателя и зампредседателя совета соответственно. 

«Роснефть» информирует, что господа Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании. <...> Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку», — сказано в сообщении.

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Герхард Шредер

Материал дополняется.

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