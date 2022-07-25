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Siemens назвала препятствие для ввоза турбин «Северного потока» в Россию

По ее данным, «Газпром» должен предоставить таможенные документы для ввоза турбины в Россию. Ранее о том, что компания не дает разрешения на ввоз, писал Reuters. В Кремле это опровергали
«Газпром» GAZP ₽192 -0,13% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Канады согласились на передачу в Германию турбин для «Северного потока», техобслуживанием которых Siemens Energy занимается в Монреале, сообщили РБК в компании Siemens Energy.

«Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживает Siemens Energy в Монреале, можно транспортировать из Канады в Германию. Таким образом, на данный момент мы не видим связи между турбиной и прекращением подачи газа, которое было реализовано или объявлено», — сообщили в компании.

Там отметили, что не хватает таможенных документов для ввоза турбины в Россию, которые должен предоставить заказчик — «Газпром». В Siemens напомнили, что власти Германии предоставили компании все необходимые документы для экспорта турбины в Россию еще в начале прошлой недели.

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Фото:Karl F. Schöfmann / Global Look Press

Ранее 25 июля «Газпром» сообщал, что получил от Siemens Energy документы от Канады по турбинам, но они все равно «не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы».

Турбина, отправленная на ремонт на завод Siemens в Канаде, не смогла оттуда вернуться из-за санкций, введенных против России. На этом фоне прокачка газа по «Северному потоку» снизилась более чем наполовину (со 167 млн до 100 млн куб. м  и позже до 67 млн).

В итоге Канада согласилась вернуть турбину Германии, а та — транспортировать ее в Россию. Агрегат прибыл в Германию, писало агентство Reuters, однако застрял уже там из-за того, что Россия не дала формальное разрешение на ее транспортировку на свою территорию.

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В Кремле опровергли эту информацию. «Это полная глупость, потому что компания Siemens прекрасно знает, где установлена эта турбина. То есть это просто абсурдное сообщение источников», — заявлял представитель президента Дмитрий Песков.

В понедельник «Газпром» объявил о выводе из эксплуатации еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая». Из-за этого суточный объем прокачки газа по «Северному потоку» сократится с 67 млн до 33 млн куб. м (до 20% от проектной мощности).

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Кирилл Соколов, Мария Лисицына Мария Лисицына
Газпром Северный поток Siemens Канада Германия
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