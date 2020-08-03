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Война санкций ,  
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Советник Трампа назвал условия для снятия санкций против России

По словам Роберта О’Брайена, ограничительные меры против России необходимы, «учитывая действия, которые угрожают США и их союзникам», но они станут излишними, если Москва «воздержится от агрессии за рубежом»
Роберт О’Брайен
Роберт О’Брайен (Фото: Evan Vucci / AP)

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в статье для The Washington Post заявил, что дружественные отношения между Москвой и Вашингтоном были бы выгодны не только для двух стран, но и для всего мира.

По его словам, «ни один президент со времен [Рональда] Рейгана не проявлял по отношению к Москве столько решительности», как нынешний глава государства. «Как и Рейган, президент Трамп ищет другой путь с Россией — тот, согласно которому Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером для Соединенных Штатов и Европы», — заявил О’Брайен.

В этом случае торговля между двумя странами процветала бы, а санкции против Москвы стали излишними, считает он.

При этом советник заявил, что введенные Вашингтоном ограничительные меры были необходимы, «учитывая действия России, которые угрожают Соединенным Штатам и их союзникам».

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В качестве примера этих действий О’Брайен назвал «вмешательство в западные демократические выборы» и «участие в кибератаках на США и союзников». Из-за предполагаемого вмешательства Москвы в президентскую кампанию 2016 года США ввели против России санкции. С сентября 2019 года в Соединенных Штатах действует бессрочный запрет на использование американскими госучреждениями программного обеспечения от частной компании из России «Лаборатория Касперского», так как такой софт, по мнению Вашингтона, представляет угрозу безопасности США.

Советник Трампа напомнил о мерах, предпринятых Вашингтоном в связи с обвинениями в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. США решили выслать десятки российских дипломатов и закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско и консульские учреждения в Вашингтоне и Нью-Йорке.

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и объявили о выходе из Договора по открытому небу после того, как Россия нарушила условия этих соглашений, также говорится в статье О’Брайена. Однако, добавил советник, Штаты проявляют «осторожный оптимизм» в отношении того, что смогут заключить соглашение о контроле над вооружениями с Россией и Китаем.

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Российская сторона ранее заявила о готовности договориться с США о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). США, в свою очередь, настаивают, чтобы к договору присоединился Китай. Пекин заявил, что готов присоединиться к переговорному процессу Москвы и Вашингтона, если США выполнят условие: сократят ядерный арсенал до уровня КНР.

Накануне Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника американской администрации написала, что у Трампа нет стратегического подхода к ведению дел с Россией. По словам собеседника газеты, те, кто убеждены в обратном, ошибаются. «Они думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США» и понимает историю американо-российских отношений», — отметил чиновник.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: США, санкции
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