Советник Трампа назвал условия для снятия санкций против России

По словам Роберта О’Брайена, ограничительные меры против России необходимы, «учитывая действия, которые угрожают США и их союзникам», но они станут излишними, если Москва «воздержится от агрессии за рубежом»

Роберт О’Брайен (Фото: Evan Vucci / AP)

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в статье для The Washington Post заявил, что дружественные отношения между Москвой и Вашингтоном были бы выгодны не только для двух стран, но и для всего мира.

По его словам, «ни один президент со времен [Рональда] Рейгана не проявлял по отношению к Москве столько решительности», как нынешний глава государства. «Как и Рейган, президент Трамп ищет другой путь с Россией — тот, согласно которому Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером для Соединенных Штатов и Европы», — заявил О’Брайен.

В этом случае торговля между двумя странами процветала бы, а санкции против Москвы стали излишними, считает он.

При этом советник заявил, что введенные Вашингтоном ограничительные меры были необходимы, «учитывая действия России, которые угрожают Соединенным Штатам и их союзникам».