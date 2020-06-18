Экс-помощник Трампа оценил отношение Путина к президенту США

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент России Владимир Путин не считает серьезным противником лидера США Дональда Трампа и уверен, что может им легко манипулировать. Об этом заявил экс-помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает ABC.

Болтон назвал Путина «умным» и «жестким», способным очень хорошо «разыграть плохие карты на руках». По словам бывшего помощника, российский лидер посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире, в то время как Трампу «не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них».

Болтон добавил, что Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын стремятся встречаться с Трампом наедине, чтобы льстить ему и манипулировать президентом США.

Болтон покинул должность помощника президента осенью 2019 года, Трамп заявил, что попросил его уйти, поскольку был категорически не согласен со многими из его предложений. Болтон в свою очередь утверждает, что ушел по собственному желанию.