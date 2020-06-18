Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,27) Quote, 17 июн, 14:56
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 78,38 (-0,66) Quote, 17 июн, 14:56
Кофейная бригада: как привлечь и удержать бариста Pro, 08:34 Помпео обсудил коронавирус с представителем Китая Политика, 08:33 Трамп обвинил Болтона в разглашении секретных данных Политика, 08:28 Экс-помощник Трампа оценил отношение Путина к президенту США Политика, 08:21 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июня Общество, 08:05 РБК Pro: как банки блокируют счета предпринимателей. Кейсы Pro, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:45 МИД Китая ответил на решение США о санкциях из-за уйгуров Политика, 07:39 Врачи назвали основные симптомы коронавируса у детей Общество, 07:21 Delivery Club оценил рост числа заказов у бизнеса с «темными» кухнями Бизнес, 07:00 СМИ узнали о предложении общественников законсервировать мусоропроводы Общество, 06:56 Шесть человек погибли при аварии в Мордовии Общество, 06:38 Начальники и сотрудники разошлись в оценке эффективности работы вне офиса Бизнес, 06:00 Автомобиль въехал в толпу протестующих в Портленде Общество, 05:47
Политика ,  
0 

Экс-помощник Трампа оценил отношение Путина к президенту США

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент России Владимир Путин не считает серьезным противником лидера США Дональда Трампа и уверен, что может им легко манипулировать. Об этом заявил экс-помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает ABC.

Болтон назвал Путина «умным» и «жестким», способным очень хорошо «разыграть плохие карты на руках». По словам бывшего помощника, российский лидер посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире, в то время как Трампу «не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них».

Болтон заявил о вопросе Трампа про принадлежность Финляндии России
Политика
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Болтон добавил, что Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын стремятся встречаться с Трампом наедине, чтобы льстить ему и манипулировать президентом США.

Болтон покинул должность помощника президента осенью 2019 года, Трамп заявил, что попросил его уйти, поскольку был категорически не согласен со многими из его предложений. Болтон в свою очередь утверждает, что ушел по собственному желанию.

Болтон сообщил о просьбе Трампа к Си Цзиньпину помочь ему с переизбранием
Политика
Фото: Jonathan Drake / Reuters

После этого Болтон написал книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», которая должна полностью выйти 23 июня. Трамп обвинил Болтона в нарушении закона, так как, по его словам, экс-помощник раскрыл в мемуарах секретную информацию.

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Джон Болтон
Материалы по теме
Болтон заявил о вопросе Трампа про принадлежность Финляндии России
Политика
Болтон сообщил о просьбе Трампа к Си Цзиньпину помочь ему с переизбранием
Политика
Трамп заявил о способности Болтона развязать «шестую мировую войну»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter