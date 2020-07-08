Китай назвал условия участия в переговорах по вооружениям с Россией и США

Китай «будет счастлив» присоединиться к переговорному процессу России и США по вооружениям, если Вашингтон выполнит условие Пекина. Об этом заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, передает Reuters.

По его словам, США для этого должны сократить свои ядерные арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении Китая.

Вашингтон пригласил Пекин принять участие в переговорах российской и американской сторон по контролю над вооружениями, которые прошли в Вене 22 июня. Делегации возглавляли замглавы российского МИДа Сергей Рябков и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли. В Вашингтоне положительно оценили двусторонние консультации и сообщили, что стороны достигли соглашения о втором раунде.

В мае Биллингсли заявил, что Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он назвал это основным условием для продления соглашения.

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