США решили выйти из Договора по открытому небу. Главное

Зачем нужен Договор по открытому небу

Договор позволяет авиации его участников совершать инспекционные полеты над территорией других стран, проводя аэрофотосъемку.

За время действия соглашения было проведено 1517 инспекционных полетов. Полеты осуществляются по квотам на год. Больше всего их — по 42 — у США и у России с Белоруссией, которые рассматриваются договором как единый субъект. Германия имеет 12 квот, Великобритания может провести три наблюдательных полета над территорией России и Белоруссии и один полет над Украиной, Греция имеет право провести один наблюдательный полет над территорией Болгарии и Румынии и т.д.

Для полетов должна быть использована заранее согласованная техника. Россия использует специально оборудованные самолеты Ту-214ОН, Ан-30 и Ту-154М Лк-1, США — Boeing OC-135B Open Skies. Участник договора не имеет права отказывать в инспекционных полетах за редким исключением. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет. Полет осуществляется с согласованного аэродрома. В России это площадки в Кубинке (Московская область), Улан-Удэ, Магадане и Воркуте.

Основная задача договора — увеличить военную прозрачность и предсказуемость, способствовать выстраиванию доверия сторон друг к другу и взаимопониманию между ними, утверждают сторонники договора и его сохранения. Эксперты отмечают, что инспекционные полеты во многом дублировали информацию, которую страны могут получать самостоятельно благодаря разведывательным спутникам. Однако договор имеет большое значение для небольших государств, у которых нет собственных космических систем слежения за военной активностью других государств.

Как именно Вашингтон обосновал свое решение

США не могут оставаться в договоре, который нарушается Россией, заявил американский лидер. На протяжении последних лет Вашингтон предъявлял Москве целый ряд соответствующих претензий. Так, США утвердждают, что Россия необоснованно ограничила географию полетов в районе территории Грузии (согласно договору, маршрут полета самолета наблюдения проходит не ближе десяти километров от границы прилежащего государства, которое не является участником договора; поскольку Москва в 2008 году признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а США и другие участники договора этого не сделали, отсчет пограничного участка у них разнился), ограничивала возможность наблюдения в Калиниградской области, а в 2019 году отказала в наблюдательном полете во время учений «Центр — 2019» (МИД России объяснил это сложностями обеспечения безопасности полетов в условиях быстро меняющейся обстановки в ходе активной фазы учений).

У Москвы к США свои претензии: в 2016 году они не обеспечили безопасное прибытие российского самолета в пункт въезда/выезда, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов, в 2017 году отменили остановки для отдыха экипажей самолетов наблюдения в ночное время суток на аэродромах заправки Робинс и Элсворт.

Выйдет ли Москва из договора

«Намерение Трампа выйти из договора — ошибка. Договор, несмотря на нарушения его положений Россией, служит интересам США и их союзникам по НАТО, он создает прозрачность военных действий. США оправдывают выход нарушениями со стороны России, но США уже приняли ответные меры, запретив, например, полета на Гаваями, необходимости в выходе не было», — заявил РБК эксперт вашингтонского Brookings Institution Стивен Пайфер.

«Мы продолжим работать с Россией. США готовы вести переговоры с Россией по вопросам контроля над вооружениями, которые улучшат безопасность США и их союзников», — заявил в четверг госсекретарь Помпео. При выходе из ДРСМД американская сторона также указывала на возможность новых соглашений, однако переговоры так и не начались.

Как и после выхода из ДРСМД, европейские союзники призвали США не выходить из договора. Год назад их позиция Вашингтон не переубедила. Возвращения США к договору не будет, убежден главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов: Трамп уверен в том, что Америке не нужны ограничения, доставшиеся от периода холодной войны, тем более на фоне существенного усиления Китая.

Значительного влияния на отношения США с Россией выход из Договора по открытому небу не окажет, так как они в целом находятся на низком уровне, уверен эксперт Пайфер. Между двумя странами сейчас действует Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году. Москва неоднократно предлагала его продлить еще на пять лет, США пока не сигнализировали о готовности пойти на этот шаг. «Выход из Договора по открытому небу — еще один знак, что эта администрация не придает большого значения контролю за вооружениями», — говорит Пайфер.

При этом возможно, что другие участники ДОН сохранят его и продолжат исполнять. Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам по договору и рассчитывает, что все остальные участники договора будут также добросовестно его выполнять, заявил ранее РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Большую часть полетов Россия совершала над европейскими союзниками США по НАТО (над США было проведено только 77 полетов из 568), так что, сохранив возможность летать над Европой, Россия оставит за собой возможность смотреть на учения и американские объекты, сказал агентству эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.