Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 12:59
Социологи назвали долю никогда не пользовавшихся интернетом россиян Общество, 17:53 На оборонных предприятиях Северодвинска произошла вспышка COVID-19 Общество, 17:53 Умер победитель четырех турниров «Большого шлема» по теннису Спорт, 17:47 МЧС начало проверку из-за видео со стригущими газон ножницами пожарными Общество, 17:45 Путин сообщил о своих просьбах из-за пациентов больницы № 52 в Москве Общество, 17:43 НАК отчитался о ликвидации шестерых боевиков ИГ в Дагестане Общество, 17:38 Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и Андродоз, 17:37 США решили выйти из Договора по открытому небу. Главное Политика, 17:36 Как компании оставаться эффективной на удаленке: кейс PepsiCo Pro, 17:30 События недели: дивидендная драма Сбербанка и новые акции на СПб бирже Quote, 17:19 Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Общество, 17:17 Путин выразил соболезнования президенту Пакистана из-за крушения лайнера Общество, 17:13 Минспорт заявил о готовности начать подготовку по 21 виду спорта Спорт, 17:07 «Ищу самые красивые помидоры»: как меняется наше поведение на карантине Социальная экономика, 17:00 
Политика ,  
0 

США решили выйти из Договора по открытому небу. Главное

Администрация Дональда Трампа решила выйти уже из второго международного соглашения в области контроля за вооружениями. Чем США не устроил Договор по открытому небу и что ждет его участников, разбирался РБК
Фото: Matt York / AP
Фото: Matt York / AP

Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Формально уведомить о своем решении Вашингтон должен 22 мая. Это уже второй договор в военной сфере с участием России, из-под действия которого американский президент выводит свою страну. В 2019 году Вашингтон вышел из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Как и год назад, причиной названы действия России — так, Трамп заявил о нарушении Москвой положений подписанного в 1992 году договора. Как и год назад, Москва с аргументами Вашингтона не согласна.

В тот же день госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия использует полученную в рамках ДОН информацию для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО.

Разработка Договора по открытому небу началась в конце 1980-х годов, эта работа была продолжением усилий по снижению напряженности между США и СССР. Подготовку документа начали при президенте Джордже Буше-старшем, при этом идея «открытого неба» впервые была изложена еще Дуайтом Эйзенхауэром на конференции глав четырех держав (СССР, США, Великобритания, Франция) в Женеве 21 июля 1955 года. Хотя договор был подписан членами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, в 1995 году переименована в ОБСЕ) в 1992 году в Хельсинки, заработал он только после ратификации 20 из 27 первоначальных участников в 2002 году. Сейчас участниками договора являются 34 страны ОБСЕ (Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония и Киргизия, которая пока не ратифицировала договор).

Для выхода из договора страна-участник должна уведомить остальные страны за полгода, после чего должна пройти конференция стран-участников для рассмотрения последствий выхода.

Зачем нужен Договор по открытому небу

Договор позволяет авиации его участников совершать инспекционные полеты над территорией других стран, проводя аэрофотосъемку.

За время действия соглашения было проведено 1517 инспекционных полетов. Полеты осуществляются по квотам на год. Больше всего их — по 42 — у США и у России с Белоруссией, которые рассматриваются договором как единый субъект. Германия имеет 12 квот, Великобритания может провести три наблюдательных полета над территорией России и Белоруссии и один полет над Украиной, Греция имеет право провести один наблюдательный полет над территорией Болгарии и Румынии и т.д.

США заявили о слежке России за Трампом в рамках договора об открытом небе
Политика
Дональд Трамп

Для полетов должна быть использована заранее согласованная техника. Россия использует специально оборудованные самолеты Ту-214ОН, Ан-30 и Ту-154М Лк-1, США — Boeing OC-135B Open Skies. Участник договора не имеет права отказывать в инспекционных полетах за редким исключением. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет. Полет осуществляется с согласованного аэродрома. В России это площадки в Кубинке (Московская область), Улан-Удэ, Магадане и Воркуте.

Основная задача договора — увеличить военную прозрачность и предсказуемость, способствовать выстраиванию доверия сторон друг к другу и взаимопониманию между ними, утверждают сторонники договора и его сохранения. Эксперты отмечают, что инспекционные полеты во многом дублировали информацию, которую страны могут получать самостоятельно благодаря разведывательным спутникам. Однако договор имеет большое значение для небольших государств, у которых нет собственных космических систем слежения за военной активностью других государств.

Как именно Вашингтон обосновал свое решение

США не могут оставаться в договоре, который нарушается Россией, заявил американский лидер. На протяжении последних лет Вашингтон предъявлял Москве целый ряд соответствующих претензий. Так, США утвердждают, что Россия необоснованно ограничила географию полетов в районе территории Грузии (согласно договору, маршрут полета самолета наблюдения проходит не ближе десяти километров от границы прилежащего государства, которое не является участником договора; поскольку Москва в 2008 году признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а США и другие участники договора этого не сделали, отсчет пограничного участка у них разнился), ограничивала возможность наблюдения в Калиниградской области, а в 2019 году отказала в наблюдательном полете во время учений «Центр — 2019» (МИД России объяснил это сложностями обеспечения безопасности полетов в условиях быстро меняющейся обстановки в ходе активной фазы учений).

У Москвы к США свои претензии: в 2016 году они не обеспечили безопасное прибытие российского самолета в пункт въезда/выезда, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов, в 2017 году отменили остановки для отдыха экипажей самолетов наблюдения в ночное время суток на аэродромах заправки Робинс и Элсворт.

НАТО сочло распад ДРСМД поводом для наращивания расходов на оборону
Политика
Йенс Столтенберг

Выйдет ли Москва из договора

«Намерение Трампа выйти из договора — ошибка. Договор, несмотря на нарушения его положений Россией, служит интересам США и их союзникам по НАТО, он создает прозрачность военных действий. США оправдывают выход нарушениями со стороны России, но США уже приняли ответные меры, запретив, например, полета на Гаваями, необходимости в выходе не было», — заявил РБК эксперт вашингтонского Brookings Institution Стивен Пайфер.

«Мы продолжим работать с Россией. США готовы вести переговоры с Россией по вопросам контроля над вооружениями, которые улучшат безопасность США и их союзников», — заявил в четверг госсекретарь Помпео. При выходе из ДРСМД американская сторона также указывала на возможность новых соглашений, однако переговоры так и не начались.

МИД сообщил о плане «Б» на случай выхода США из Договора об открытом небе
Политика
Фото: Carlo Allegri / Reuters

Как и после выхода из ДРСМД, европейские союзники призвали США не выходить из договора. Год назад их позиция Вашингтон не переубедила. Возвращения США к договору не будет, убежден главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов: Трамп уверен в том, что Америке не нужны ограничения, доставшиеся от периода холодной войны, тем более на фоне существенного усиления Китая.

Значительного влияния на отношения США с Россией выход из Договора по открытому небу не окажет, так как они в целом находятся на низком уровне, уверен эксперт Пайфер. Между двумя странами сейчас действует Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году. Москва неоднократно предлагала его продлить еще на пять лет, США пока не сигнализировали о готовности пойти на этот шаг. «Выход из Договора по открытому небу — еще один знак, что эта администрация не придает большого значения контролю за вооружениями», — говорит Пайфер.

При этом возможно, что другие участники ДОН сохранят его и продолжат исполнять. Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам по договору и рассчитывает, что все остальные участники договора будут также добросовестно его выполнять, заявил ранее РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Большую часть полетов Россия совершала над европейскими союзниками США по НАТО (над США было проведено только 77 полетов из 568), так что, сохранив возможность летать над Европой, Россия оставит за собой возможность смотреть на учения и американские объекты, сказал агентству эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
Теги: Договор по открытому небу, Дональд Трамп
Материалы по теме
США заявили о слежке России за Трампом в рамках договора об открытом небе
Политика
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter