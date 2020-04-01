Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
WSJ сообщила об отказе Xerox в желании приобрести HP Технологии и медиа, 05:35 Эксперты Белого дома заявили о возможности 2,2 млн смертей из-за вируса Общество, 05:19 Два землетрясения произошли в американском штате Айдахо Общество, 05:07 Самолет с оборудованием для борьбы с вирусом вылетел из России в США Общество, 04:47 Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3 Политика, 04:36 Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией Политика, 04:36 Аэропорт «Шереметьево» закрыл третий терминал из-за пандемии коронавируса Общество, 04:16 В Бразилии за сутки умерли от коронавируса 42 человека Общество, 03:51 Сеть отелей Marriott сообщила о возможной утечке данных 5,2 млн клиентов Общество, 03:22 Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях Общество, 03:04 Число погибших от коронавируса в США за сутки превысило 700 человек Общество, 02:36 В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля Общество, 01:53 В Татарстане утвердили получение спецпропусков через СМС Общество, 01:34 В ВОЗ сообщили о более 750 тыс. зараженных коронавирусом в мире Общество, 01:33
Новости без коронавируса ,  
0 

Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3

Россия готова договориться с США о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ,  неофициальное название — СНВ-3). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today.

«Подчеркну: Россия готова договориться о продлении ДСНВ хоть сегодня. Однако нашей доброй воли недостаточно: требуется согласие США, которого мы пока не получали», — сказал дипломат.

В случае, если такое согласие появится, российская сторона незамедлительно приступит к реализации необходимых внутригосударственных мер, отметил посол. Антонов выразил надежду на то, что в ближайшем будущем американская сторона определится с подходами по договору, так как до истечения срока договора остается мало времени.

США назвали упоминание «Посейдона» условием для продления договора СНВ-3
Политика

Дипломат также прокомментировал возможное признание Думой потенциального решения президентов России и США о продлении ДСНВ в том случае, если таковое вынесут к истечению срока действия соглашения. «Что касается вашего последнего вопроса, то, честно говоря, не хотелось бы рассуждать в сослагательном наклонении», — сказал Антонов.

Он напомнил о том, что Путин «ясно обозначил позицию по ДСНВ», когда в начале декабря минувшего года сообщил «о готовности России незамедлительно продлить договор без предварительных условий». Дипломат сослался на заявление американских дипломатов о том, что пролонгацию договора можно формализовать за считаные дни. Несмотря на разъяснения российской стороны о том, что продление ДСНВ является длительным процессом, в ответ слышны неоднозначные комментарии. В частности, Антонов упомянул заявление «старшего должностного лица» Госдепартамента 9 марта о характере взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти в России.

По словам посла, отказ американского внешнеполитического ведомства от предложенных Россией консультаций с участием юристов двух стран по правовым аспектам потенциальной пролонгации соглашения вызывает недоумение.

Ранее заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев заявил, что у России и США не осталось времени на выработку новой версии договора до истечения срока действия соглашения. Он отмечал, что Госдепартамент США так и не дал ответа на предложение МИДа провести консультации по новому договору.

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Москвой и Вашингтоном был заключен в 2010 году, он вступил в силу через год. Соглашение подразумевает, что страны должны сократить ядерные боевые заряды до 1,55 тыс. единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, — до 700 единиц. Действие договора истекает в феврале 2021 года.

Теги: СНВ, Анатолий Антонов, посольство России в США
Материалы по теме
Небензя заявил об ожидании Россией ответа США о продлении СНВ-3
Политика
В МИДе оценили готовность США к продлению договора СНВ-3
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter