Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3

Россия готова договориться с США о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today.

«Подчеркну: Россия готова договориться о продлении ДСНВ хоть сегодня. Однако нашей доброй воли недостаточно: требуется согласие США, которого мы пока не получали», — сказал дипломат.

В случае, если такое согласие появится, российская сторона незамедлительно приступит к реализации необходимых внутригосударственных мер, отметил посол. Антонов выразил надежду на то, что в ближайшем будущем американская сторона определится с подходами по договору, так как до истечения срока договора остается мало времени.

Дипломат также прокомментировал возможное признание Думой потенциального решения президентов России и США о продлении ДСНВ в том случае, если таковое вынесут к истечению срока действия соглашения. «Что касается вашего последнего вопроса, то, честно говоря, не хотелось бы рассуждать в сослагательном наклонении», — сказал Антонов.

Он напомнил о том, что Путин «ясно обозначил позицию по ДСНВ», когда в начале декабря минувшего года сообщил «о готовности России незамедлительно продлить договор без предварительных условий». Дипломат сослался на заявление американских дипломатов о том, что пролонгацию договора можно формализовать за считаные дни. Несмотря на разъяснения российской стороны о том, что продление ДСНВ является длительным процессом, в ответ слышны неоднозначные комментарии. В частности, Антонов упомянул заявление «старшего должностного лица» Госдепартамента 9 марта о характере взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти в России.

По словам посла, отказ американского внешнеполитического ведомства от предложенных Россией консультаций с участием юристов двух стран по правовым аспектам потенциальной пролонгации соглашения вызывает недоумение.

Ранее заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев заявил, что у России и США не осталось времени на выработку новой версии договора до истечения срока действия соглашения. Он отмечал, что Госдепартамент США так и не дал ответа на предложение МИДа провести консультации по новому договору.



Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Москвой и Вашингтоном был заключен в 2010 году, он вступил в силу через год. Соглашение подразумевает, что страны должны сократить ядерные боевые заряды до 1,55 тыс. единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, — до 700 единиц. Действие договора истекает в феврале 2021 года.