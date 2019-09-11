Трамп продлил действие указа о санкциях за иностранное вмешательство

Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы» еще на год. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября прошлого года с возможностью продления. «Несмотря на то что не было никаких данных в пользу того, чтобы иностранная держава смогла повлиять на исход или подсчет голосов на каких-либо выборах в США, иностранные державы исторически пытались использовать свободную и открытую политическую систему Америки», — указано в документе. Возможность лиц, находящихся за границей, вмешиваться в выборы или вести пропаганду говорит о наличии «экстраординарной угрозы» национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, отметил Трамп.

В марте генеральный прокурор США Уильям Барр представил доклад, в котором говорилось, что Россия вмешивалась в выборы путем нагнетания противоречий в американском обществе через социальные сети и публикации данных со взломанных серверов Демократической партии. Но расследование не установило, что сотрудники команды Трампа перед выборами вступили в сговор с Москвой. Власти России отрицают любые обвинения в попытках повлиять на американскую избирательную систему.

В конце июля суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демпартии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года. Трамп назвал тогда прекращение дела великой победой, а обвинения во вмешательстве России в выборы в США — «величайшей политической аферой».