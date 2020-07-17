В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

США объявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории. Такое мнение газете «Красная звезда» высказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его мнению, Соединенные Штаты хотят контролировать космическую сферу, включая системы связи и навигации, космический мусор, дистанционное зондирование Земли, и «на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы».

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