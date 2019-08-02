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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Политика ,  
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Ключевой договор о ядерном оружии между США и Россией утратил силу
2 августа завершился официальный процесс выхода США из договора времен холодной войны, ограничивающего развертывание ракет средней и малой дальности. В Вашингтоне объяснили свои действия нарушением договора Россией
Ракета ​9М729 (Фото: Павел Головкин / AP)

2 августа США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), теперь его действие прекращено. Соответствующее сообщение МИД России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

О приостановке участия в ДРСМД Госдепартамент США объявил в феврале, но оставил шестимесячное окно для переговоров с Россией о возможном сохранении соглашения. Однако компромисс не был достигнут, и 25 июля государственный секретарь США Майкл Помпео подтвердил намерение Вашингтона выйти из ДРСМД.

Решение выйти из ДРСМД в администрации президента Дональда Трампа объяснили нарушением соглашения Россией. Москву обвинили в создании запрещенной ракеты 9М729, чья дальность полета якобы нарушает положения ДРСМД, и потребовали от нее эту ракету уничтожить.

Российская сторона выполнять ультиматум отказалась и настаивает, что 9М729 не нарушает условия ДРСМД. Москва также предъявляла Вашингтону встречные претензии о нарушении договора, например, развертывание США пусковых установок Мk-41 в Румынии, способных, как отмечали в МИД России, запускать запрещенные ДРСМД ракеты Tomahawk. В июле президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

Фотогалерея 
Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

Прекращение участия США в ДРСМД означает его окончательный коллапс, считает эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий. «Инструменты сохранения договора в нынешнем виде исчерпаны, а для ратификации нового соглашения потребуется одобрение конгресса США, что маловероятно, учитывая критическое отношение законодателей к России», — сказал он РБК.

Окно возможностей, чтобы воскресить ДРСМД, судя по всему, закрылось окончательно, соглашается директор программы России и Центральной Азии в Международной группе по предотвращению кризисов (International Crisis Group) Ольга Оликер. «В нынешнем виде ДРСМД вряд ли актуален для сторон, а момент для его обновления был упущен. Согласование нового договора — трудная задача и потребует много времени, особенно учитывая, что Москва и Вашингтон могут захотеть привлечь к переговорам и другие ядерные державы», — отметила она в беседе с РБК.

Ключевой договор холодной войны

ДРСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Стороны отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Договор бессрочный, каждая из сторон имеет право выйти из него, если решит, что «связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». Уведомление об этом шаге должно быть сделано за шесть месяцев.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: ДРСМД, Дональд Трамп, баллистические ракеты, ядерный потенциал
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