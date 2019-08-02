Ключевой договор о ядерном оружии между США и Россией утратил силу

Ключевой договор о ядерном оружии между США и Россией утратил силу

2 августа завершился официальный процесс выхода США из договора времен холодной войны, ограничивающего развертывание ракет средней и малой дальности. В Вашингтоне объяснили свои действия нарушением договора Россией

Ракета ​9М729 (Фото: Павел Головкин / AP)

2 августа США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), теперь его действие прекращено. Соответствующее сообщение МИД России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

О приостановке участия в ДРСМД Госдепартамент США объявил в феврале, но оставил шестимесячное окно для переговоров с Россией о возможном сохранении соглашения. Однако компромисс не был достигнут, и 25 июля государственный секретарь США Майкл Помпео подтвердил намерение Вашингтона выйти из ДРСМД.

Решение выйти из ДРСМД в администрации президента Дональда Трампа объяснили нарушением соглашения Россией. Москву обвинили в создании запрещенной ракеты 9М729, чья дальность полета якобы нарушает положения ДРСМД, и потребовали от нее эту ракету уничтожить.

Российская сторона выполнять ультиматум отказалась и настаивает, что 9М729 не нарушает условия ДРСМД. Москва также предъявляла Вашингтону встречные претензии о нарушении договора, например, развертывание США пусковых установок Мk-41 в Румынии, способных, как отмечали в МИД России, запускать запрещенные ДРСМД ракеты Tomahawk. В июле президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.