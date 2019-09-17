«Лаборатория Касперского» ответила на полный запрет США на госзакупки

В «Лаборатории Касперского» считают, что США запретили своим госучреждениям покупать ее продукцию без должных оснований, заявили РБК в пресс-службе компании.

По мнению компании, решение о запрете было основано на «неподтвержденных обвинениях, слухах и домыслах», а утверждения в законе об ассигновании средств на оборону, в котором прописан запрет, не содержали «никаких доказательств какой-либо вины со стороны компании».

В 2017 году Министерство внутренней безопасности США временно запретило американским госучреждениям использовать программное обеспечение от «Лаборатории Касперского», так как такой софт, по мнению ведомства, представляет угрозу безопасности США, а Москва с его помощью может получить доступ к правительственным данным. С 10 сентября 2019 года вступил в силу бессрочный запрет.

В «Лаборатории Касперского» неоднократно отвергали обвинения со стороны властей США. В 2018 году компания пыталась добиться отмены запрета через суд, но ее иск отклонили.