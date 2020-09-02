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Киев потребовал ввести санкции против Москвы из-за отравления Навального

МИД Украины осудил ситуацию с Алексеем Навальным и назвал ее «бесчеловечной расправой». В Москве говорят, что проведенные в России анализы ядов не показали, а отравление оппозиционера не выгодно для властей

МИД Украины призвал ввести санкции против России после того, как правительство Германии обнародовало результаты токсикологической экспертизы политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство осудило отравление оппозиционера, назвав случившееся «бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком», и призвало международное сообщество отреагировать.

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По мнению министерства, «только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МИД России. Ведомство ранее заявило, что отравление Навального не выгодно российскому руководству, подчеркнув, что Москва выступает за максимально объективное расследование произошедшего. Министерство также обратило внимание, что немецкие специалисты не делятся информацией о состоянии политика и ходе собственного расследования.

Эксперты оценили риск санкций против России из-за отравления Навального
Экономика
Фото: Павел Головкин / AP

2 сентября правительство ФРГ сообщило, что в организме Навального были обнаружены следы яда из группы веществ, к которым относится «Новичок». Изначально врачи в берлинской клинике «Шарите», куда политика доставили через два дня после того, как он впал в кому в Омске, говорили, что выявили признаки отравления Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество и способ его введения в организм пациента не назвали. Российские медики, лечившие Навального, отмечали, что эта версия рассматривалась одной из первых, но не получила лабораторного подтверждения.

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В Кремле сообщили, что пока не получали от немецких властей новых данных об итогах клинических исследований Навального. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, у политика еще в России был взят комплекс анализов, и врачи не нашли никаких следов отравляющих веществ в его организме.

Меркель назвала отравление Навального попыткой заставить его замолчать
Политика
Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя выводы немецких экспертов, заявила, что сомнений в том, что Навального отравили с использованием нервно-паралитического яда, нет. Она назвала оппозиционного политика жертвой преступления, которую «хотели заставить замолчать». В парламентском блоке ХДС/ХСС не исключили ввода новых санкций против России, а партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства свернуть строительство газопровода «Северный поток-2».

Кремль заявил, что не получал новых данных ФРГ об отравлении Навального
Политика
Фото: Markus Schreiber / AP

По данным врачей в «Шарите», здоровью Навального причинен серьезный ущерб, но угрозы его жизни сейчас нет. Бывший сотрудник филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимир Углев, принимавший участие в разработке «Новичка», заявил РБК, что если политик действительно отравлен родственным ядом, он столкнется с серьезными осложнениями. Другой участник разработки «Новичка», эксперт комитета по обороне Госдумы Леонид Ринк заявил, что у политика не было соответствующих отравлению «Новичком» симптомов, а те, что были, объясняются другими причинами и врачи в омской больнице «сразу это определили».

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. С тех пор он находится в коме. 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Алексей Навальный, отравление, МИД Украины
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