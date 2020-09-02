Киев потребовал ввести санкции против Москвы из-за отравления Навального

МИД Украины осудил ситуацию с Алексеем Навальным и назвал ее «бесчеловечной расправой». В Москве говорят, что проведенные в России анализы ядов не показали, а отравление оппозиционера не выгодно для властей

МИД Украины призвал ввести санкции против России после того, как правительство Германии обнародовало результаты токсикологической экспертизы политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство осудило отравление оппозиционера, назвав случившееся «бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком», и призвало международное сообщество отреагировать.

По мнению министерства, «только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МИД России. Ведомство ранее заявило, что отравление Навального не выгодно российскому руководству, подчеркнув, что Москва выступает за максимально объективное расследование произошедшего. Министерство также обратило внимание, что немецкие специалисты не делятся информацией о состоянии политика и ходе собственного расследования.