Киев потребовал ввести санкции против Москвы из-за отравления Навального

2 сентября правительство ФРГ сообщило, что в организме Навального были обнаружены следы яда из группы веществ, к которым относится «Новичок». Изначально врачи в берлинской клинике «Шарите», куда политика доставили через два дня после того, как он впал в кому в Омске, говорили, что выявили признаки отравления Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество и способ его введения в организм пациента не назвали. Российские медики, лечившие Навального, отмечали, что эта версия рассматривалась одной из первых, но не получила лабораторного подтверждения.
В Кремле сообщили, что пока не получали от немецких властей новых данных об итогах клинических исследований Навального. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, у политика еще в России был взят комплекс анализов, и врачи не нашли никаких следов отравляющих веществ в его организме.
Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя выводы немецких экспертов, заявила, что сомнений в том, что Навального отравили с использованием нервно-паралитического яда, нет. Она назвала оппозиционного политика жертвой преступления, которую «хотели заставить замолчать». В парламентском блоке ХДС/ХСС не исключили ввода новых санкций против России, а партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства свернуть строительство газопровода «Северный поток-2».
По данным врачей в «Шарите», здоровью Навального причинен серьезный ущерб, но угрозы его жизни сейчас нет. Бывший сотрудник филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимир Углев, принимавший участие в разработке «Новичка», заявил РБК, что если политик действительно отравлен родственным ядом, он столкнется с серьезными осложнениями. Другой участник разработки «Новичка», эксперт комитета по обороне Госдумы Леонид Ринк заявил, что у политика не было соответствующих отравлению «Новичком» симптомов, а те, что были, объясняются другими причинами и врачи в омской больнице «сразу это определили».
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. С тех пор он находится в коме. 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин.