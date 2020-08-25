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Отравление Навального ,  
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МИД назвал отравление Навального невыгодным для российского руководства

Фото: Christian Mang / Reuters
Фото: Christian Mang / Reuters

Отравление оппозиционера Алексея Навального невыгодно российскому руководству, говорится в сообщении МИД по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

В МИД отметили, что Биган обратил внимание на «подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении А.А.Навального».

«Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет», — заявили в МИД. Там подчеркнули, что готовы «открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках» рассмотреть случай с Навальным, а также отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, «о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ».

Материал дополняется.

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