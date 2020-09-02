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Отравление Навального ,  
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Песков заявил об отсутствии следов яда у Навального до отправки в Берлин

Пресс-секретарь президента России заявил, что у оппозиционера был взят целый комплекс анализов. Власти Германии ранее заявили об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российские врачи взяли целый комплекс анализов у оппозиционера Алексея Навального, об отравлении которого ядом из группы «Новичок» заявила Германия, никаких следов отравляющих веществ в его организме обнаружено не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Кремль не получал информацию об отравлении политика ядом из группы «Новичок».

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Алексей Навальный

2 сентября власти Германии заявили, что специалисты нашли в организме Навального следы яда нервно-паралитического действия из группы «Новичок». «Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», — говорится в сообщении немецкого правительства. Кабинет министров осудил отравление Навального и потребовал от России объяснений.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что полученные результаты не оставляют никакого сомнения в том, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Она назвала оппозиционера «жертвой преступления», которого таким образом пытались «заставить замолчать». Канцлер ожидает реакции российской стороны в связи с новыми данными.

В Германии также не исключили введение новых санкций против России из-за ситуации вокруг Навального.

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В немецкой клинике «Шарите», куда был помещен оппозиционер, сообщили, что политик до сих пор находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам врачей, симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы становятся слабее вследствие постепенного восстановления активности фермента холинэстеразы, однако состояние Навального все еще серьезное.

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Изначально врачи в «Шарите» сообщали, что выявили признаки отравления Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, к которым относятся фосфороорганические соединения, включая природные яды и боевые отравляющие вещества, такие как зарин, зоман и «Новичок».

В МИД России, в свою очередь, призвали к полноценному сотрудничеству и обмену информацией в рамках правовых механизмов.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Омска, откуда оппозиционера увезли в больницу. Политик впал в кому. Сторонники Навального заявили, что его отравили. Однако омские врачи утверждали, что исключили отравление. Оппозиционер находится на лечении в берлинской клинике с 22 августа.

Автор: Елена Чернышова
Теги: Алексей Навальный, отравление, Дмитрий Песков
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