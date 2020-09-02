Песков заявил об отсутствии следов яда у Навального до отправки в Берлин

Пресс-секретарь президента России заявил, что у оппозиционера был взят целый комплекс анализов. Власти Германии ранее заявили об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российские врачи взяли целый комплекс анализов у оппозиционера Алексея Навального, об отравлении которого ядом из группы «Новичок» заявила Германия, никаких следов отравляющих веществ в его организме обнаружено не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Кремль не получал информацию об отравлении политика ядом из группы «Новичок».

2 сентября власти Германии заявили, что специалисты нашли в организме Навального следы яда нервно-паралитического действия из группы «Новичок». «Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», — говорится в сообщении немецкого правительства. Кабинет министров осудил отравление Навального и потребовал от России объяснений.