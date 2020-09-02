В ФРГ допустили новые санкции против России из-за отравления Навального

В Германии не исключают введение новых санкций против России из-за ситуации с отравлением политика Алексея Навального. Об этом заявил официальный представитель парламентской группы ХДС/ХСС по внешней политике Юрген Хардт, сообщает пресс-служба правящего блока.

Хардт отметил, что результаты исследований лаборатории бундесвера не оставляют сомнений в том, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок».

«Вместе с другими государствами Евросоюза Германия теперь должна сформулировать позицию в отношении России, которая не исключает дальнейших санкций», — заявил он.

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