Разработчики «Новичка» оценили версию отравления Навального

Ученые оценили, могли ли отравить Алексея Навального ядом из группы «Новичок», почему при этом не пострадали люди рядом с ним

Фото: Владимир Углев / Facebook

Если Алексей Навальный был отравлен каким-то из родственных «Новичку» ядов, то у него — даже если немецким врачам удастся спасти пациента — могут быть затронуты центральная и периферическая нервная система, сообщил РБК один из принимавших участие в разработке «Новичка» ученых, бывший сотрудник филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимир Углев, комментируя заявления властей Германии об отравлении оппозиционера.

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«На моей практике люди, которые получали поражение этим веществом, не выживали. Это были в основном офицеры, которые нарушали правила техники безопасности. Единственный случай — в Москве сотрудник получил поражение, он очень долго болел, страдал и в конце концов все-таки умер. Если это действительно «Новичок», то у Алексея будут очень серьезные осложнения», — сказал Углев.

По его словам, яд мог бы быть безопасен для окружающих в случае, если бы против Навального было использовано вещество А-242, нанесенное в виде раствора, например, на соприкасающуюся с кожей политика одежду. Углев считает, что к «Новичку» могло быть добавлено какое-то другое вещество, которое ввело Навального в кому, к примеру, клофелин.