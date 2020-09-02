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Отравление Навального ,  
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Разработчики «Новичка» оценили версию отравления Навального

Ученые оценили, могли ли отравить Алексея Навального ядом из группы «Новичок», почему при этом не пострадали люди рядом с ним
Фото: Владимир Углев / Facebook
Фото: Владимир Углев / Facebook

Если Алексей Навальный был отравлен каким-то из родственных «Новичку» ядов, то у него — даже если немецким врачам удастся спасти пациента — могут быть затронуты центральная и периферическая нервная система, сообщил РБК один из принимавших участие в разработке «Новичка» ученых, бывший сотрудник филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимир Углев, комментируя заявления властей Германии об отравлении оппозиционера.

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«На моей практике люди, которые получали поражение этим веществом, не выживали. Это были в основном офицеры, которые нарушали правила техники безопасности. Единственный случай — в Москве сотрудник получил поражение, он очень долго болел, страдал и в конце концов все-таки умер. Если это действительно «Новичок», то у Алексея будут очень серьезные осложнения», — сказал Углев.

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По его словам, яд мог бы быть безопасен для окружающих в случае, если бы против Навального было использовано вещество А-242, нанесенное в виде раствора, например, на соприкасающуюся с кожей политика одежду. Углев считает, что к «Новичку» могло быть добавлено какое-то другое вещество, которое ввело Навального в кому, к примеру, клофелин.

В среду, 2 сентября, правительство Германии заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». Позднее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выводы экспертов не оставляют никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического яда. «Таким образом, очевидно, что Алексей Навальный является жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать», — сказала Меркель. В свою очередь клиника «Шарите», где проходит лечение Навальный, сообщила, что состояние политика остается тяжелым, а отравление может иметь долгосрочные последствия для его здоровья.

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Фото: Matt Dunham / AP

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Другой участник разработки «Новичка», эксперт комитета по обороне Госдумы Леонид Ринк в то, что Навальный был отравлен именно этим веществом, не верит. «Не может этого быть, если бы это было, он бы давно был покойником», — рассказал Ринк РБК. По его словам, у Навального не было соответствующих отравлению «Новичком» симптомов, а те, что были, объясняются другими причинами и врачи в омской больнице «сразу это определили».

Принцип действия подобных «Новичку» веществ, по словам Углева, состоит в том, что яд не позволяет ферменту разрушать накапливающийся между нейронами ацетилхолин, обеспечивающий прохождение электрических импульсов от мозга.

«После того как сигнал прошел, фермент ацетилхолинэстераза моментально разрушает ацетилхолин, связь прерывается, это срабатывает как выключатель. Наиболее опасно это для мышц легких — человек может погибнуть просто от удушья. Если фермент не будет работать из-за этого отравляющего вещества, в постсинаптическом пространстве будет накапливаться ацетилхолин, сигнал будет идти постоянно, у человека будут судороги, паралич», — пояснил ученый.

Германия заявила о следах схожего с «Новичком» яда в организме Навального
Политика
Клиника &laquo;Шарите&raquo;

Алексей Навальный находится в коме с 20 августа. Он потерял сознание в самолете, на котором летел из Томска в Москву. После экстренной посадки лайнера политика госпитализировали в омскую больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

После целого ряда исследований омские врачи заявили, что следов ядов в организме Навального обнаружено не было.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

22 августа Навальный был перевезен в Берлин, где его поместили в клинику «Шарите». Ее специалисты вскоре заявили, что клинические результаты продемонстрировали интоксикацию политика веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы.

Авторы: Любовь Порываева, Евгений Калюков
Теги: Алексей Навальный, новичок, химоружие
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