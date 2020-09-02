МИД России ответил на заявления об отравлении Навального «Новичком»

В Москве обращают внимание на то, что немецкие специалисты не делятся информацией о состоянии Алексея Навального и ходе собственного расследования. В МИДе считают, что это похоже на намеренный запрет на передачу информации России

Алексей Навальный (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

Россия призывает партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией в рамках правовых механизмов в связи с ситуацией с Навальным. Об этом, как передает «РИА Новости», заявили в российском МИДе.

«Если истинной целью является все-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чем мы решительно настаиваем, тогда призываем наших партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ждут от немецких коллег сотрудничества, и обращались к ним с соответствующими запросами. Сразу после транспортировки Навального в берлинскую клинику «Шарите» медики из Омска направили письмо немецким коллегам и выразили готовность оказать все возможное содействие в диагностике. «В ответ в немецкой клинике их поблагодарили за беспокойство, но какой-либо конкретной помощи не попросили. Второе письмо российских медиков, от 27 августа, с просьбой изложить данные, которыми в «Шарите» обосновали вывод об интоксикации ингибиторами холинэстеразы, вообще пока остается без ответа», — отметили в МИДе.

«Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.