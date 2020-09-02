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Отравление Навального ,  
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МИД России ответил на заявления об отравлении Навального «Новичком»

В Москве обращают внимание на то, что немецкие специалисты не делятся информацией о состоянии Алексея Навального и ходе собственного расследования. В МИДе считают, что это похоже на намеренный запрет на передачу информации России
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

Россия призывает партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией в рамках правовых механизмов в связи с ситуацией с Навальным. Об этом, как передает «РИА Новости», заявили в российском МИДе.

«Если истинной целью является все-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чем мы решительно настаиваем, тогда призываем наших партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ждут от немецких коллег сотрудничества, и обращались к ним с соответствующими запросами. Сразу после транспортировки Навального в берлинскую клинику «Шарите» медики из Омска направили письмо немецким коллегам и выразили готовность оказать все возможное содействие в диагностике. «В ответ в немецкой клинике их поблагодарили за беспокойство, но какой-либо конкретной помощи не попросили. Второе письмо российских медиков, от 27 августа, с просьбой изложить данные, которыми в «Шарите» обосновали вывод об интоксикации ингибиторами холинэстеразы, вообще пока остается без ответа», — отметили в МИДе.

«Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что утверждениям немецкой стороны не хватает доказательной базы, в связи с чем она считает их «информационной кампанией». «Нам нужны формулы, нам нужны заявления медицинских учреждений, нам нужны документальные материалы, которые должны быть переданы на официальный запрос российской стороны. Разве на это что-то можно возразить? Ничего нельзя. Положите на бумагу ваши данные, передайте российской стороне. Наше посольство работает круглосуточно, очень ждет этих материалов. Все остальное называется просто: «информационная кампания», — заявила она.

Германия заявила о следах схожего с «Новичком» яда в организме Навального
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О том, что в организме Алексея Навального военные специалисты обнаружили следы вещества из группы «Новичка» правительство ФРГ заявило 2 сентября. Эти данные канцлер Ангела Меркель обсудила с представителями кабинета министров. В своем специальном обращении Меркель заявила, что считает Навального жертвой преступления, и что его «пытались заставить замолчать».

Российские врачи опровергали возможность того, что Навальный мог быть отравлен. В омской клинике, куда изначально был госпитализирован политик, заявляли, что его состояние может быть связано с нарушением обмена веществ.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: МИД, Алексей Навальный
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