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Отравление Навального ,  
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Эксперты оценили риск санкций против России из-за отравления Навального

Санкции против России из-за предполагаемого отравления Алексея Навального более вероятны со стороны ЕС, чем со стороны США, считают опрошенные РБК западные эксперты. Дональд Трамп вряд ли их введет, сказал экс-чиновник США
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Новые санкции против России из-за отравления главы ФБК Алексея Навального, о чем 2 сентября заявило правительство Германии, более вероятны со стороны Евросоюза, чем со стороны США, считают опрошенные РБК международные эксперты. При этом проект российско-германского газопровода Nord Stream 2 не будет заблокирован из-за заявления Берлина.

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли введет существенные санкции против России, сказал РБК бывший чиновник администрации Барака Обамы, отвечавший за санкции.

2 сентября правительство ФРГ объявило, что специальная военная лаборатория получила «недвусмысленные доказательства наличия в его [Алексея Навального] организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Германия проинформирует своих партнеров по НАТО и ЕС, а также Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о результатах исследования, чтобы выработать «соответствующую совместную реакцию», сообщили в немецком правительстве, намекнув тем самым на возможные санкции. Курс доллара к рублю на Мосбирже подскочил сразу на 1,67 руб., до 75,25 руб. за доллар (по состоянию на 20:25 мск).

Телефонная трубка и чай: как происходили известные отравления
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Персональные санкции Евросоюза

В ЕС с 2018 года уже существует новый режим «химических» санкций, который не привязан к конкретной стране, напоминает эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина. По этому режиму были наложены персональные санкции на офицеров Главного управления Генерального штаба (ГРУ), включая его начальника Игоря Костюкова, из-за применения отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. «Эти так называемые горизонтальные санкции [тематические в противоположность страновым] в определенной степени деполитизируют процесс введения ограничительных мер, что важно в случае России. Это поможет отделить новые санкции от привязки к «Северному потоку-2», очень спорному вопросу в Европе», — считает Шагина.

Режим «химических» санкций Евросоюза предусматривает персональные санкции против людей и организаций, причастных к применению химического оружия, но не секторальные санкции. Властям ЕС понадобится установить конкретных виновников отравления Навального. Россия пока не возбудила уголовное дело по поводу случившегося.

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«Германия, Франция и Великобритания уже выступили с осуждением применения химического оружия. Эта тройка имеет большой вес в вопросе введения санкций, что важно для принятия консенсусного решения», — отмечает Шагина.

«Северный поток-2» не будет затронут санкциями

Отравление Навального, при прочих равных, вряд ли отразится на строительстве газопровода Nord Stream 2, согласен исполнительный директор по газовым рынкам EMEA в консалтинговой компании IHS Markit Лорент Русецкас. «Я не жду конкретных санкций или других политических шагов в отношении проекта Nord Stream 2 в связи с отравлением Навального», — сказал он РБК.

Американские санкции в отношении немецких и европейских подрядчиков газопровода уже и так разворачиваются — они встроены в проект оборонного бюджета США на будущий финансовый год, сроки их возможного принятия зависят от других факторов, говорит Русецкас. «Что касается Германии, то там, очевидно, идут интенсивные дебаты по поводу ответа на отравление Навального, упоминается и Nord Stream 2, но я считаю, что конкретные действия, которые могли бы затронуть проект, маловероятны», — сказал эксперт IHS.

Газопровод Nord Stream 2 почти завершен — осталось проложить 6% дистанции. «Я не уверен, какие юридические основания могла бы использовать Германия, чтобы вмешаться и заблокировать проект на столь позднем этапе», — сказал Русецкас. Такое беспрецедентное вмешательство по политическим причинам — не то, чего можно обычно ожидать от Берлина. С одной стороны, в части Европы «Северный поток-2» воспринимается как символ сотрудничества с Россией, которое нежелательно, особенно после отравления Навального. Но, с другой стороны, попытки США заблокировать проект с помощью экстерриториальных санкций воспринимаются в Германии как посягательство на суверенитет Европы, так что даже политики, выступающие против Nord Stream 2, не приветствуют такие санкции. «Я думаю, Германия в конечном счете найдет другие способы ответа [на отравление Навального]», — резюмировал аналитик.

Жесткого ответа США не будет

В теории администрация США может снова задействовать Закон о ликвидации химического и биологического оружия 1991 года (CBW Act), по которому уже вводились санкции против России за применение химического оружия в Солсбери, сказал РБК бывший старший советник санкционного ведомства OFAC Минфина США Брайан О'Тул. В прошлом году администрация Трампа ввела по этому закону частичные санкции в отношении российского суверенного долга. Однако при этом США задействовали целый ряд исключений по этому закону, которые позволили не вводить самых жестких санкций, таких как запрет на импорт российской нефти в США или запрет на полеты «Аэрофлота» в США.

«Но я исхожу из того, что администрация Трампа заявит: уже введенные санкции соответствуют требованиям закона CBW и дополнительных санкций вводить не нужно. Я хотел бы надеяться, что Европа предпримет какие-то действия, но я не сильно рассчитываю на скоординированный ответ со стороны ЕС и США», — признался О'Тул. Он напомнил, что госсекретарь Майк Помпео выпустил единственное заявление по ситуации с Навальным, и «оно было слабым и не упоминало возможных санкций».

Автор: Иван Ткачёв
Теги: санкции, отравление, Алексей Навальный, США, Германия
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