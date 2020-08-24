Врачи клиники в Берлине сообщили о состоянии Навального

Университетская клиника «Шарите», Берлин (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится в искусственной коме. Об этом РБК сообщили в клинике «Шарите» (Charite) в Берлине, куда его госпитализировали из омской больницы 22 августа.

«Пациент находится в реанимации и до сих пор в искусственной коме. Его здоровье серьезно пострадало, но в настоящее время опасности для его жизни нет», — говорится в сообщении.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где политика госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш указывала, что оппозиционера могли отравить. Как передавал «Интерфакс», Навального могли госпитализировать из-за острого отравления неустановленным психодислептиком. Однако главврач омской клиники, в которой находился политик, сообщил, что экспертиза не подтвердила его отравление химическим веществом.