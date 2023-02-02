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Times назвала причастность Запада к взрыву «Потоков» одной из версий ФРГ

The Times: Германия готова рассмотреть версию о следе Запада во взрыве «Северных потоков»
Выброс газа из-за утечки на газопроводе &laquo;Северный поток&raquo; в Балтийском море, 28 сентября 2022 года
Выброс газа из-за утечки на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, 28 сентября 2022 года (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

Ведущееся в Германии расследование о взрывах на газопроводах «Северный поток» (страна начала собственное расследование в октябре 2022 года, взрывы произошли в конце сентября) существенно не продвинулось, следователи не нашли никаких убедительных доказательств, пишет британская The Times. По информации газеты, немецкая сторона все еще готова рассматривать версию, что газопровод взорвало «западное государство», чтобы обвинить в этом Россию. Источник информации газета не раскрывает.

Российские власти считают Запад причастным к произошедшему. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — заявил президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года.

Материал дополняется.

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