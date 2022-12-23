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В Госдепе опровергли причастность США ко взрывам на «Северных потоках»

Госдеп: США не причастны ко взрывам на газопроводах Nord Stream
«Газпром» GAZP ₽160,77 +1,79% Купить
Государственный департамент&nbsp;США
Государственный департамент США (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В США считают безосновательными любые предположения о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках», Вашингтон намерен поддерживать проведение европейскими странами расследования инцидента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Госдепартамента.

«Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия для укрепления энергетической независимости», — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что взрывы на газопроводах являются актом международного государственного терроризма и за ними стоят страны, заинтересованные в транзите российского газа исключительно по территории Украины.

«Любые предположения о том, что Соединенные Штаты были причастны к этому, являются совершенно безосновательными», — добавил представитель Госдепа.

Накануне Путин, говоря о взрывах, назвал их терактом. «Это акт международного терроризма, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные и физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии», — сказал он.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября. Компания-оператор заявила о беспрецедентных разрушениях и отказалась прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию.

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ЧП произошло в экономических зонах Швеции и Дании. Правоохранительные органы двух этих стран и Германии ведут расследование. В конце октября к изучению места взрывов допустили «Газпром».

Ранее глава государства заявил, что ко взрывам причастны «англосаксы». По его словам, «всем очевидно, кому это выгодно». «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, <...> организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря», — сказал Путин.

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