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WP узнала, что у США нет данных об участии России в атаках на газопровод

WP: у разведки США нет данных о причастности России ко взрывам на «Северных потоках»
У западных стран нет доказательств того, что Россия как-то причастна к взрывам на «Северных потоках». Москва причастность к диверсиям на газопроводах отрицала всегда
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

У разведки США и ЕС нет данных о том, что за взрывами на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стояла Москва. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на 24 собеседников из числа американских и европейских дипломатов и представителей разведывательных служб.

Некоторые из собеседников издания сообщили, что вовсе не считают Россию ответственной за эти происшествия. Другие уточнили, что по-прежнему считают Москву «главным подозреваемым», но говорят, что однозначно приписать нападение какой-либо стране невозможно.

По словам нескольких собеседников WP, поврежденные участки трубопроводов находятся на относительно небольшой глубине (чуть более 70 м), так что атаку теоретически можно было осуществить с использованием подводных беспилотников или с помощью надводных кораблей.

Авария на «Северных потоках» (повреждения получили обе нитки Nord Stream 1 и одна нитка газопровода Nord Stream 2, который был заполнен техническим газом) произошла в конце сентября. Поврежденные участки газопровода пролегают в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Правоохранительные органы Дании, Швеции и Германии начали расследовать эти происшествия.

В конце октября на место аварии допустили «Газпром». Президент России Владимир Путин со ссылкой на главу компании Алексея Миллера рассказывал, что на месте подрывов обнаружили две воронки по 5 м глубиной. «Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет (всего разошлись на) 259 м, а кусок трубы, который был вырван, — его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 м в сторону», — сказал глава государства на пресс-конференции в Сочи.

Москва называет взрывы на газопроводах «беспрецедентной диверсией». Президент Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», по его словам, им выгодно «уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры». «Кому выгодно, тот это и сделал, конечно», — сказал президент.

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Сразу после взрывов ряд официальных лиц США и ЕС обвинили в причастности к происшествию Россию, напоминает WP. Так, например, министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила, что в этом, «похоже», виновата Россия. «Маловероятно, чтобы эти инциденты были совпадением», — сказала она. «Россия говорит: «Это были не мы», — это все равно что сказать: «Я не вор», — говорил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Кремль предположения о причастности России к авариям называл «предсказуемо глупыми». «Это достаточно предсказуемо и предсказуемо глупо и абсурдно высказывать такие версии. <...> Этот газ стоит очень много денег, и сейчас этот газ улетучивается в воздух», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
США разведка Северный поток взрыв
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