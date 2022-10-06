Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»

Швеция заявила о признаках «серьезного саботажа» на «Северных потоках»

Служба безопасности завершила расследование на месте происшествия и пришла к выводу, что причиной повреждений на газопроводах действительно стали взрывы

Фото: Stefan Sauer / Global Look Press

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) завершила расследование на месте аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море. «Расследование усилило подозрения в серьезном саботаже», — сообщили в СЭПО.

Изучив место происшествия, служба пришла к выводу, что на газопроводах в исключительной экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям труб.

Оцепление на месте, где проводилось расследование, снято.

Аварии на обоих «Северных потоках» произошли в конце сентября. Шведские и датские сейсмологи сообщили о мощных взрывах. В «Газпроме» заявили о беспрецедентных повреждениях трубопроводов. Утечки газа прекратились 3 октября.

Расследованием происшествия занимаются Швеция и Дания при участии Германии. Лидеры этих стран прежде уже предполагали, что аварии произошли в результате преднамеренных действий.

Российские власти считают, что разрушение газопроводов было выгодно США. Президент Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов». Москва не раз заявляла, что расследование аварий невозможно без участия России, хотя поступает информация, что ее не собираются привлекать.