Генпрокуратура ФРГ начала расследование саботажа на «Северных потоках»

Следователи полиции 7 октября направились к месту взрывов на газопроводах для сбора доказательств с помощью подводного дрона Seacat, а теперь к следствию подключилась и прокуратура, пишет Der Spiegel

Фото: Swedish Coast Guard

Генеральная прокуратура Германии инициировала расследование саботажа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», пишет Der Spiegel.

Прокуроры начали предварительное производство по факту взрывов в трубопроводах в Балтийском море.

По данным издания, следователи полиции и уголовной полиции ФРГ 7 октября направились к месту взрывов для сбора доказательств с помощью подводного дрона Seacat, а теперь к следствию подключилась и прокуратура. По мнению Генпрокуратуры, имеется достаточно подтверждений, что газопроводы были преднамеренно повреждены несколькими взрывами.

Ранее в Кремле заявили, что Москву не собираются привлекать к расследованию ЧП на «Северных потоках», которым занимаются Швеция и Дания при участии ФРГ. «Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований без участия российской стороны», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В начале октября Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) в ходе расследования пришла к выводу, что на трубопроводах «Северный поток» в исключительной экономической зоне страны произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Шведская сторона подтвердила подозрения в «серьезном саботаже» на «Северных потоках».

Взрывы на обоих «Северных потоках» были зафиксированы в конце сентября. В исключительных экономических зонах Швеции и Дании обнаружили четыре утечки газа. По словам представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, в трех нитках на момент происшествия было 800 млн куб. м топлива. Утечки прекратились в начале октября.

Президент России Владимир Путин обвинил во взрывах на «Северных потоках» «англосаксов», назвав произошедшее диверсией. Они, по его мнению, «фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры». «Кому выгодно, тот и сделал», — считает Путин. ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК («Акт международного терроризма»; до 20 лет или пожизненное лишение свободы).